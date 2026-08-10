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Thế giới

Trung Quốc, Nhật Bản ứng phó bão Dolphin

ClockThứ Hai, 10/08/2026 08:47
Theo Tân Hoa xã, sáng 9/8, Đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt “cảnh báo đỏ” về bão Dolphin - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của nước này.

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Lực lượng chức năng tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hỗ trợ neo đậu tàu thuyền tránh bão. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia (NMC), bão đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc, từ Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang đến Phủ Định thuộc tỉnh Phúc Kiến, đến 10 giờ sáng, tâm bão cách bờ biển phía đông Ôn Châu khoảng 215km, gây mưa lớn và gió mạnh tại nhiều khu vực ở Chiết Giang.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng nghiêm trọng, từ cấp III lên cấp II.

Người dân các khu vực liên quan được khuyến cáo thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và thông tin cảnh báo; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và các thảm họa địa chất; thực hiện các biện pháp phòng, chống bão; hạn chế đến những khu vực nguy hiểm như ven biển, miền núi và thung lũng sông; chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại.

Trước đó, ngày 8/8, bão Dolphin đã đổ bộ vào tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản, làm sáu người bị thương, trong đó có 5 người cao tuổi ở Okinawa và một người ở tỉnh Kagoshima.

Gần 39.000 tòa nhà ở Kagoshima bị mất điện, trong khi hơn 12.000 tòa nhà ở Okinawa bị ảnh hưởng. Các chuyến bay đến và đi từ Okinawa đã bị hủy.

https://nhandan.vn/trung-quoc-nhat-ban-ung-pho-bao-dolphin-post980866.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Trung QuốcNhật Bảnứng phóbãoDolphin
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