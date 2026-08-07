Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn đầu tư khu phức hợp y tế và công nghệ cao tại Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng quà đến bà Greene Heather, Giáo sư thỉnh giảng, Chuyên gia tư vấn chính của Bệnh viện Trung ương Huế

Buổi làm việc là bước tiến quan trọng tiếp nối chuyến công tác trước đó của lãnh đạo thành phố Huế tại Hàn Quốc, nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe kết hợp du lịch nghỉ dưỡng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chào tới đoàn công tác. Nhấn mạnh vị thế của địa phương, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, Huế là 1 trong 3 trung tâm y tế chuyên sâu lớn nhất cả nước, đồng thời có mối quan hệ hợp tác khắng khít, bền chặt với nhiều trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc. Hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng sống của người dân theo tiêu chí "Sống khỏe, sống đẹp", đại diện lãnh đạo thành phố đề nghị hai bên tập trung thảo luận 4 trọng tâm hợp tác lớn.

Đó là nghiên cứu khả năng đầu tư Dự án Khu phức hợp y tế cao cấp tại Huế, bao gồm Trung tâm Tầm soát sức khỏe, Trung tâm Nghiên cứu và Điều trị tế bào gốc, cùng Trung tâm Đào tạo phẫu thuật ghép gan với sự tham gia của Giáo sư Lee Seok- Goo - chuyên gia đầu ngành về ghép tạng tại Hàn Quốc. Tạo điều kiện xúc tiến hợp tác thu hút Công ty FimMedicare và Cherubs Medi đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế tại khu công nghệ cao của thành phố.

Đồng thời, thúc đẩy Công ty Walk 101 hợp tác chuyển giao công nghệ cao trong khám chữa bệnh với Bệnh viện Trung ương Huế. Triển khai các chương trình ghép gan chuyên sâu và mở rộng các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc

Thay mặt đoàn công tác, bà Greene Heather bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước tiềm năng phát triển, hạ tầng y tế hiện đại và sự đón tiếp trọng thị của chính quyền thành phố Huế. Đại diện đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh mong muốn hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất vật tư y tế, phẫu thuật thẩm mỹ cho đến xây dựng các trung tâm hỗ trợ sức khỏe phục vụ du lịch.

Bà Greene Heather chia sẻ: Các đối tác Hàn Quốc đánh giá rất cao môi trường đầu tư và nguồn nhân lực y tế chất lượng cao tại Huế; tin tưởng mô hình kết hợp y tế chuyên sâu, thẩm mỹ công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng sẽ tạo nên bước đột phá mới. Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố nhanh chóng khảo sát, hoàn thiện phương án đầu tư chi tiết.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của phía đối tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định chính quyền thành phố Huế luôn sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục và hạ tầng để các doanh nghiệp quốc tế triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Ngay tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tính khả thi từng nội dung hợp tác để sớm tham mưu phương án triển khai thực tế.