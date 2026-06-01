Huế đẩy mạnh xúc tiến du lịch và tăng cường kết nối hàng không tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu tại chương trình

Chương trình là diễn đàn kết nối quan trọng giữa các địa phương, doanh nghiệp du lịch, đơn vị hàng không và các đối tác lữ hành của hai quốc gia nhằm trao đổi về tiềm năng, nhu cầu khai thác đường bay mới cũng như các cơ hội hợp tác phát triển du lịch trong giai đoạn tới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác du lịch sau khi hai nước chính thức công bố “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương và doanh nghiệp du lịch.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và hàng không của Việt Nam và Trung Quốc. Về phía các cơ quan ngoại giao và địa phương, có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải; ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Đoàn đại biểu ACV do ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu cùng lãnh đạo các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cát Bi, Đồng Hới, Phú Bài và Cần Thơ. Về phía đối tác Trung Quốc, sự kiện có sự đồng hành của Chi nhánh Vietnam Airlines tại Trung Quốc cùng nhiều đại lý lữ hành, đơn vị khai thác chuyến bay charter và đối tác du lịch hàng đầu của Trung Quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi về xu hướng phục hồi và tăng trưởng của thị trường du lịch quốc tế, nhu cầu kết nối hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời thảo luận các giải pháp thúc đẩy khai thác hiệu quả các đường bay mới trong thời gian tới. Đại diện ACV đã giới thiệu năng lực hạ tầng và khả năng khai thác của hệ thống cảng hàng không Việt Nam, đặc biệt là các sân bay quốc tế địa phương đang có nhiều tiềm năng phát triển các đường bay quốc tế trực tiếp.

Đại diện TP. Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giới thiệu những lợi thế nổi bật của địa phương trong phát triển du lịch và hàng không. Với hệ thống 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, cùng các tài nguyên du lịch đặc sắc như vịnh Lăng Cô, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, hệ thống di sản, văn hóa ẩm thực và các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, Huế đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam đối với thị trường khách quốc tế.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên du lịch, Huế còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng Chân Mây và vị trí nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các tuyến vận tải và kết nối quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết: Trung Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế tiềm năng của TP. Huế. Năm 2024, Huế đón gần 16.000 lượt khách Trung Quốc; năm 2025 đạt 21.154 lượt khách, tăng trưởng đáng kể so với năm trước. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón hơn 11.000 lượt khách Trung Quốc đến tham quan và trải nghiệm. Những tín hiệu tích cực này cho thấy dư địa rất lớn để Huế tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Huế cũng đã từng đón các chuyến bay charter kết nối với một số địa phương của Trung Quốc như Côn Minh và Thâm Quyến... góp phần đưa khách du lịch Trung Quốc đến với Cố đô. Đây là cơ sở quan trọng để TP. Huế tiếp tục làm việc với các đối tác hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị khai thác charter nhằm nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối trực tiếp giữa Huế với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của Trung Quốc và xây dựng các chương trình du lịch chuyên biệt.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế tặng nón lá cỏ bàng và túi xách cỏ bàng - sản phẩm đặc trưng của vùng đất Cố đô đến đại biểu

Cũng trong ngày 1/6, đoàn công tác TP. Huế đã có buổi làm việc với Công ty Shanghai Boxi Aviation Technology Co., Ltd - đơn vị tổ chức bay charter khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam nhiều nhất và Công ty Du lịch Quốc tế Spring (Spring International Travel Service) - một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Thượng Hải, có nhiều năm kinh nghiệm khai thác thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế của Trung Quốc.

Tại các buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về xu hướng du lịch của khách Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, du lịch sinh thái cộng đồng. Hai bên cũng trao đổi chương trình khảo sát điểm đến (Famtrip), kết nối doanh nghiệp lữ hành và đưa các đoàn khách Trung Quốc đến Huế ngay trong năm 2026 và tổ chức chuyến bay trong đầu năm 2027.

Thông qua các hoạt động làm việc với các đối tác hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị khai thác thị trường khách Trung Quốc trong ngày 1/6, TP. Huế đã từng bước mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng đến các đối tác tiềm năng. Đây cũng là cơ hội để địa phương nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu của du khách Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch và hàng không, tạo tiền đề cho việc phát triển các chuyến bay charter, tiến tới nghiên cứu mở các đường bay thương mại quốc tế kết nối trực tiếp với Huế trong tương lai.