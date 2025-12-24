Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện khung chính sách

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp do UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài.

Nhiều quyết sách về quy hoạch, phát triển không gian động lực

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Huế Lê Trường Lưu đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để các nghị quyết được thông qua bảo đảm tính khả thi, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Một trong những nội dung quan trọng được HĐND thành phố xem xét là việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho Sở Xây dựng, nhằm bảo đảm nguồn lực cho đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng. Theo đó, UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố thống nhất giao dự toán ngân sách năm 2025 cho Sở Xây dựng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 12/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền hơn 6 tỉ đồng để thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến Quốc lộ 49 và Quốc lộ 49B.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch phân khu, tạo tiền đề thu hút đầu tư và phát triển các không gian động lực của thành phố. Trong đó, HĐND TP. Huế đã thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và sân gôn La Vân (xã Nam Đông); Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Cảng Chân Mây và Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu khu vực đô thị Chân Mây - Lăng Cô. Các quyết nghị này được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch - dịch vụ - logistics, đặc biệt tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Hỗ trợ doanh nghiệp, ngư dân và bảo tồn di sản

Một điểm nhấn đáng chú ý tại kỳ họp là việc HĐND TP. Huế xem xét, thông qua quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới, thể hiện rõ định hướng đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp và đầu tư trên địa bàn.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, góp phần hỗ trợ ngư dân bám biển, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về khai thác thủy sản.

Đáng chú ý, nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn đặc trưng, nhà rường cổ tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Huế trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị.

Cùng với đó, HĐND thành phố đã thông qua các nghị quyết về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế giai đoạn 2026 – 2030; chế độ bảo đảm hoạt động của HĐND hai cấp; mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, thể hiện sự chuẩn bị chủ động cho các nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng trong thời gian tới.

Ngoài ra, kỳ họp còn thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực thiết yếu khác như: Quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố; mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh; thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên; bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp; quy định về bố trí và chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y xã, phường; chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Huế Lê Trường Lưu cho biết, HĐND thành phố đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt. Trong đó, nhiều nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.



Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu khẳng định, các nghị quyết được thông qua là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND và các ban HĐND thành phố; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự đồng thuận cao của các đại biểu trước những vấn đề quan trọng, cấp bách của địa phương.

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố Huế.