Tổng điều tra kinh tế: Cơ sở để hoạch định các chính sách

Cán bộ điều tra viên cập nhật thông tin hộ lên hệ thống

Kiện toàn đội ngũ

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Đây cũng là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, phạm vi rộng với đối tượng điều tra đa dạng từ doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các tổ chức kinh tế trên phạm vi cả nước. Kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ phản ánh toàn diện thực trạng và cơ cấu của nền kinh tế; phục vụ biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô; đồng thời cung cấp cơ sở cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Cuộc tổng điều tra năm nay được triển khai với nhiều sự đổi mới từ công nghệ đến phương pháp tiếp cận. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đã triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, nên kết quả của tổng điều tra sẽ là nền tảng dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Hữu Lặng, Trưởng Thống kê cơ sở Phú Xuân thông tin, để chuẩn bị cho hoạt động điều tra, việc lựa chọn điều tra viên tại cơ sở có vai trò rất quan trọng. Bên cạnh chú trọng đảm bảo số lượng, tinh thần trách nhiệm và khả năng tiếp cận địa bàn, việc lựa chọn điều tra viên am hiểu về kinh tế - xã hội và thành thạo công nghệ là những tiêu chí bắt buộc. Vì thế, đối tượng được ưu tiên là những điều tra viên có tuổi đời trẻ nắm bắt tốt công nghệ.

Ngoài ra, trước khi tham gia hoạt động điều tra, các điều tra viên đều được tập huấn đầy đủ, nắm bắt các vấn đề liên quan về kinh tế - xã hội trước khi về cơ sở. Điều này nhằm đảm bảo quá trình thu thập dữ liệu đầy đủ, chính xác, phản ánh trung thực bức tranh kinh tế của địa phương.

Đảm bảo chất lượng thông tin

Cuộc tổng điều tra năm nay còn được thực hiện trong bối cảnh nhiều chính sách mới có hiệu lực, nhất là các chính sách liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý hộ kinh doanh… nhằm nâng cao yêu cầu về tính tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Tuy nhiên, điều này lại tạo nên tâm lý e ngại trong một bộ phận người dân, doanh nghiệp khi các điều tra viên tiếp cận nắm bắt các thông tin, nhất là các thông tin liên quan đến doanh thu, bảo hiểm xã hội… Lo ngại về bảo mật thông tin cũng khiến cho một số hộ kinh doanh chưa sẵn sàng cung cấp các thông tin liên quan.

Bà Trần Thị Ngọc Anh, điều tra viên phường Phú Xuân cho hay, giai đoạn đầu khi tiếp cận, các hộ kinh doanh khá dè dặt trong vấn đề cung cấp thông tin, nhất là các thông tin liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, thuế và các khoản nộp ngân sách, tài sản, nguồn vốn… Vì thế, trong quá trình điều tra, chúng tôi phải giải thích cho từng hộ về việc thu thập thông tin thống kê chỉ nhằm mục đích hoạch định chính sách, các thông tin thống kê hoàn toàn độc lập với các thông tin của các ngành. Đồng thời phải nhấn mạnh, các thông tin thống kê sẽ được bảo mật theo quy định nên sẽ không bị lộ lọt ra bên ngoài.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tính đầy đủ, chính xác và thống nhất của thông tin. Mỗi sai sót nhỏ trong việc thu thập, tổng hợp dữ liệu đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng thông tin đầu vào, từ đó tác động đến công tác phân tích và hiệu quả sử dụng kết quả điều tra. Vì thế, để triển khai tốt hoạt động điều tra kinh tế, toàn ngành thống kê đã có sự phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo tổng điều tra kinh tế đạt hiệu quả tích cực.

Ông Hoàng Văn Sỹ, Trưởng Thống kê thành phố nhấn mạnh, thành công của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành thống kê, mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ hợp tác và các tổ chức kinh tế trên địa bàn. Ngoài thu thập thông tin, công tác tuyên truyền cũng là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tuyên truyền về tính minh bạch, bảo mật và tách bạch với thông tin các ngành. Thống kê thành phố cũng quán triệt đến từng cán bộ, điều tra viên về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác cho điều tra viên. Đây không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật, mà còn là sự đóng góp thiết thực cho công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.