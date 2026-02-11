Đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư an toàn

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự, có Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 160 lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhìn lại năm 2025, Huế vừa đi qua một cột mốc lịch sử đầy tự hào khi chính thức trở thành thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương với đặc thù di sản. Trong năm đầu tiên vận hành theo mô hình mới, thành phố đã xuất sắc hoàn thành 13 trên tổng số 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt mức 8,5% và thu ngân sách đạt con số kỷ lục gần 15 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, ngành du lịch đã ghi nhận sự bứt phá chưa từng có khi đón hơn 6,3 triệu lượt khách và đạt doanh thu 13 nghìn tỷ đồng.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắt để cùng Công an TP. Huế giải quyết

Để đạt được những thành tựu rực rỡ đó, không thể thiếu vai trò nòng cốt của lực lượng Công an TP. Huế. Lực lượng công an đã thầm lặng hy sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiến tạo không gian an ninh, an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Chính sự bình yên này đã trở thành tài sản vô hình quý giá, giúp củng cố niềm tin vững chắc cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn. Lực lượng công an đã thực hiện hiệu quả sự chuyển dịch từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đồng bộ, nổi bật trong các lĩnh vực, trọng tâm như: quản lý cư trú, phòng cháy chữa cháy và an ninh mạng.

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến tham luận và phát biểu, đối thoại của doanh nghiệp. Trong đó, có những vấn đề đang là trọng tâm, được doanh nghiệp quan tâm như cắt giảm, tinh gọn các thủ tục hành chính liên quan; hướng dẫn thực hiện các quy trình về cư trú, phòng cháy chữa cháy, kinh doanh có điều kiện; những nhóm vấn đề ảnh hưởng thiết thực đến vận hành của doanh nghiệp như công tác giải phóng mặt bằng; công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực kinh doanh, sản xuất...

Công an thành phố xác định đây đều là những vấn đề có tính "sinh tồn", quyết định doanh nghiệp có bền vững, hiệu quả, phát triển hay không. Tại hội nghị, trưởng các phòng nghiệp vụ đã trao đổi, giải đáp những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nắm tình hình, rà soát, làm rõ các khó khăn, bất cập, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Đồng thời, tích cực tham mưu giải quyết, để doanh nghiệp củng cố thêm niềm tin vào cam kết "cùng đồng hành" của Công an thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, bước sang năm 2026, thành phố đặt mục tiêu bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% và thu ngân sách đạt 16 nghìn tỷ đồng. Để hiện thực hóa khát vọng này, cần chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang hành động quyết liệt. Lực lượng Công an TP. Huế cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần của Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước của Bộ Chính trị. Đồng thời, cần nâng tầm mối quan hệ giữa công an và doanh nghiệp, làm cho mối quan hệ này ngày càng bền chặt, sâu sắc hơn. Lực lượng công an không chỉ đóng vai trò bảo vệ mà còn phải là người tư vấn rủi ro pháp lý, đồng hành tháo gỡ khó khăn thông qua các kênh đối thoại trực tiếp và cởi mở.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần cởi mở trong đối thoại để lực lượng công an nói riêng và các cấp, các ngành nói chung chủ động hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại. Chính sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền và là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của thành phố.