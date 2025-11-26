  • Huế ngày nay Online
Khảo sát các điểm dân sinh trước Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII

HNN.VN - Ngày 2/12, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các ban của HĐND thành phố khảo sát thực tế tại một số địa điểm được cử tri phản ánh còn tồn tại nhiều vấn đề dân sinh.

 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn (giữa) khảo sát các điểm sạt lở bờ sông

Tại phường Kim Trà, theo ghi nhận, nhiều khu vực dọc bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố An Thuận đã bị xói lở, ăn sâu vào đất sản xuất, gây sụt lún nguy hiểm và đe dọa một số hộ dân sinh sống ven sông, nhất là trong mùa mưa bão.

Báo cáo địa phương cho biết, dự án nạo vét, phân luồng dòng chảy từ cầu Tân Xuân Lai qua Quảng Thọ đến cửa sông Bồ đã được phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, người dân kiến nghị cần có giải pháp để đảm bảo an toàn trước mắt.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục khảo sát chi tiết, xây dựng phương án ứng phó trước mắt và lâu dài, đồng thời ưu tiên những khu vực có mức độ rủi ro cao. 

Ông Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, việc bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão cần được đặt lên hàng đầu, tránh để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.

Đoàn công tác cũng đi thực tế tại phường Hương Trà. Cử tri địa phương này kiến nghị xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua các tổ dân phố Lai Thành; đồng thời đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 16 đi qua khu dân cư. Tuyến đường hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, cán bộ, công nhân viên và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại phường Phong Dinh, tình trạng sạt lở dọc sông Ô Lâu cũng đang diễn biến phức tạp. Hai đoạn xung yếu từ thôn Cang Cư Nam đến thôn Phước Phú và từ thôn Hòa Viện đến thôn Vĩnh An bị xói mòn nặng, khiến nhiều hộ ven sông đứng trước nguy cơ mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng.

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn khẳng định những ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, báo cáo tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 11 của HĐND thành phố. 

Ông Hà Văn Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp cụ thể, quyết liệt, bảo đảm xử lý dứt điểm những vấn đề dân sinh còn tồn tại.

Lê Thọ
HĐNDkhảo sátdân sinhkỳ họp 11HĐND khoá VIII
