Sắc xuân trên chợ Truồi

HNN.VN - Những ngày cận Tết, khi cái se lạnh cuối năm còn vương trên từng con gió, chợ Truồi thuộc xã Lộc An khoác lên mình một diện mạo mới rộn ràng, tươi tắn và đậm sắc xuân. Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa quen thuộc của người dân địa phương, khu chợ giờ đây đã trở thành một điểm nhấn văn hóa, phản ánh rõ nét sự đổi thay trong đời sống và nếp sinh hoạt của bà con tiểu thương.

Tìm hướng đi cho chè Truồi

Không khí Tết rộn ràng ở chợ Truồi 

Dạo một vòng quanh chợ vào những ngày này, ai cũng dễ dàng cảm nhận được không khí Tết đang đến rất gần. Từ hàng thịt, hàng cá đến quầy rau, quầy tạp hóa… đâu đâu cũng được chị em tiểu thương tự tay trang trí. Những chiếc lồng đèn đỏ, dây kim tuyến, câu đối xuân được treo ngay ngắn trước quầy, tạo nên một không gian rực rỡ mà ấm cúng. Sắc đỏ của lồng đèn hòa cùng tiếng nói cười, tiếng mời chào thân thiện làm nên một khu chợ vừa hiện đại, vừa đậm tình quê.

Điều đáng ghi nhận là sự thay đổi ấy không chỉ đến từ ý thức tự phát của bà con mà còn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương sau khi sáp nhập. Chính quyền đã trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn, sắp xếp lại ngành hàng, quy hoạch lối đi, bố trí khu vực buôn bán hợp lý. Nhờ đó, chợ Truồi hôm nay không chỉ khang trang hơn mà còn đảm bảo tiêu chí văn minh - sạch đẹp - an toàn.

Lối đi trong chợ được mở rộng, không còn cảnh lấn chiếm, rác thải được thu gom thường xuyên. Các quầy sạp sắp xếp ngay hàng thẳng lối, tạo thuận tiện cho người mua lẫn người bán. Sự thay đổi ấy đã nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của bà con.

Chị Ái Nhi, trú tại thôn Bắc Trung, chia sẻ trong niềm phấn khởi:

“Mấy năm trước đi chợ đông là chen chúc, ẩm ướt. Hiện nay chợ được sắp xếp lại, sạch sẽ, trang trí đẹp nên đi chợ mà thấy vui như đi hội. Không khí Tết rõ ràng hơn hẳn.”

Không chỉ người mua hài lòng, các tiểu thương cũng cảm nhận rõ lợi ích từ sự đổi thay này. Chị Kiều Nga, tiểu thương bán hàng thịt lâu năm tại chợ, cho biết:

“Được chính quyền hướng dẫn sắp xếp lại quầy sạp, rồi chị em cùng nhau trang trí, giữ vệ sinh nên khách đến đông hơn. Buôn bán cũng thuận lợi, tinh thần ai cũng vui vẻ”.

Sự vui vẻ ấy thể hiện rõ trong từng cách ứng xử hằng ngày. Không còn tiếng cãi vã, tranh chỗ; thay vào đó là sự nhường nhịn, hỗ trợ nhau buôn bán. Người bán niềm nở, người mua thoải mái, tạo nên một môi trường giao thương thân thiện - điều làm nên “hồn chợ” bền vững nhất.

Xuân về trên chợ Truồi không chỉ là sắc màu của lồng đèn, câu đối, mà còn là sắc xuân trong ý thức con người. Đó là sự chuyển mình từ thói quen buôn bán tự phát sang nếp sống văn minh, từ chợ quê giản đơn thành không gian văn hóa cộng đồng.

Có thể nói, sự thay đổi của chợ Truồi hôm nay là kết quả của sự đồng lòng: Chính quyền quyết liệt trong chỉ đạo, tiểu thương tích cực hưởng ứng, người dân nhiệt tình ủng hộ. Tất cả đã góp phần tạo nên một khu chợ không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán mà còn lan tỏa niềm vui, niềm tin trong những ngày xuân đang gõ cửa.

Giữa dòng người tấp nập, sắc đỏ lồng đèn đung đưa trong gió nhẹ, tiếng cười nói rộn ràng… chợ Truồi những ngày giáp Tết hiện lên như một bức tranh xuân sống động - nơi diện mạo đổi thay song hành cùng nếp sống văn minh, nghĩa tình của con người xứ Truồi.

Ngô Công Tấn
