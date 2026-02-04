Động lực từ chính sách tăng phụ cấp cho nhân viên y tế

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phú Vang

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, Nghị quyết 261/2025/QH15 đã mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trong đó nổi bật là chính sách tăng lương và phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế.

Nhiều chính sách đãi ngộ

Theo Nghị quyết số 261, lần đầu tiên Nhà nước quy định xếp lương từ bậc 2 đối với bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ ngay khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng. Đây được xem là bước tiến quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đúng mức đối với quá trình đào tạo dài hạn, yêu cầu chuyên môn cao và trách nhiệm nặng nề của đội ngũ thầy thuốc.

Đáng chú ý hơn, chính sách phụ cấp ưu đãi nghề được điều chỉnh theo hướng toàn diện, phân tầng rõ ràng theo mức độ nặng nhọc, độc hại và nguy cơ rủi ro của từng chuyên ngành, từng địa bàn công tác. Mức phụ cấp cao nhất lên đến 100% được áp dụng cho những lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức, cấp cứu, giải phẫu bệnh. Đồng thời, dành cho nhân viên y tế công tác tại trạm y tế (TYT) xã, cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, các mức phụ cấp 70%, 60%, 50%, 40% và 30% được quy định cụ thể cho từng nhóm công việc, từ xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm, kiểm dịch y tế biên giới đến y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, truyền thông, giáo dục sức khỏe… Cách tiếp cận này cho thấy sự đổi mới trong tư duy chính sách: không dàn trải mà hướng tới công bằng, phù hợp với đặc thù lao động y tế.

Một trong những nội dung được cán bộ y tế đánh giá cao là quy định không áp dụng điều kiện về thời gian công tác theo Luật Viên chức khi tiếp nhận nhân lực về TYT cấp xã, nếu người được tuyển có giấy phép hành nghề phù hợp và cam kết làm việc ít nhất 5 năm. Cùng với đó là các chính sách ưu tiên về đất đai, thuế, tài chính trong lĩnh vực y tế. Đây được xem là giải pháp lâu dài nhằm tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở - nơi “giữ cửa” cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Bác sĩ đa khoa Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Điền cho biết, nhiều năm qua, TYT xã rơi vào tình trạng thiếu bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh do thu nhập thấp, công việc vất vả, ít cơ hội thăng tiến. Việc tăng phụ cấp, mở rộng cơ chế thu hút lần này được kỳ vọng sẽ tạo sức hút mới, khuyến khích các bác sĩ trẻ về trạm công tác giúp y tế cơ sở từng bước được củng cố vững chắc.

“Gỡ nút thắt” thiếu nhân viên y tế

Qua tìm hiểu tại một số cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn, chính sách mới không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn tạo hiệu ứng tích cực về tinh thần đối với những người đang ngày đêm gắn bó với ngành y. Hơn 22 năm công tác tại tuyến y tế cơ sở, nữ hộ sinh Phan Thị Hoa, TYT xã Quảng Điền, đảm nhiệm nhiều công việc từ đỡ đẻ, cấp phát thuốc đến phòng chống dịch, y tế dự phòng, nhưng thu nhập chỉ khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Khi nghe tin về các chính sách ưu đãi mới, chị không giấu được niềm vui. “Đây thực sự là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho nghề, góp phần chăm sóc sức khỏe Nhân dân tốt hơn”, chị Hoa chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, bác sĩ y học cổ truyền, Phó Giám đốc TYT xã Phú Vang Lê Thị Thu Hương, cho rằng việc tăng phụ cấp cho nhân viên y tế là chính sách đúng đắn và kịp thời. Theo bác sĩ Hương, nhân viên y tế phải làm việc với cường độ cao, trực đêm, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, nên việc điều chỉnh chế độ đãi ngộ là hoàn toàn hợp lý, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với lực lượng tuyến đầu trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Ở góc độ quản lý và chuyên môn, BSCKI. Đoàn Quang Huy, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Phú Vang nhấn mạnh, nhiều cán bộ y tế đang làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh các dịch bệnh như COVID-19 sốt xuất huyết từng bùng phát mạnh. “Việc điều chỉnh tăng phụ cấp từ đầu năm 2026 là “đòn bẩy rất lớn”, giúp đội ngũ y tế yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Khi đời sống cán bộ y tế được cải thiện, niềm tin và sự gắn bó với nghề được củng cố, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân sẽ được nâng lên”, bác sĩ Huy chia sẻ.