Giữ vững kỷ cương, khơi thông động lực, hướng tới một Huế phát triển bền vững

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII

Vượt khó để bứt phá trong năm 2025

Theo Bí thư Nguyễn Đình Trung, 2025 tiếp tục là một năm đầy thử thách, khi kinh tế - chính trị thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, thiên tai cực đoan xảy ra trên diện rộng. Mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 gây thiệt hại nặng nề về đời sống và sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp tiến độ nhiều dự án phát triển.

Dẫu vậy, “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống Nhân dân”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Thành ủy, những kết quả ấy tạo nền tảng quan trọng để Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với “tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng lớn”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nêu rõ, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sản xuất công nghiệp gặp khó khăn; giải ngân vốn đầu tư công chậm; ba chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chưa đạt tiến độ; một số dự án lớn còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước chuyển quan trọng mang tính thể chế vẫn còn không ít khó khăn.

Tác động của mưa lũ cuối năm cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống và tiến độ thực hiện nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp

Bảy nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu của thực tiễn của thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị HĐND, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố. Đồng thời, rà soát toàn bộ các chỉ tiêu năm 2025, nhất là chỉ tiêu chậm hoặc chưa đạt, để có quyết sách đúng đắn, đề ra những giải pháp quyết liệt, kịp thời ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2026; không để khoảng trống chỉ đạo; xác định rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị.

Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII vào từng nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách của HĐND; bảo đảm không có độ trễ giữa nghị quyết và hành động; giữa quyết tâm chính trị và kết quả thực tiễn. Đồng thời, quan tâm các chế độ, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân về mọi mặt. Tăng cường chất lượng công tác thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp để bảo đảm nghị quyết ban hành đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và sát thực tiễn.

Thứ ba, tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị thành phố đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo đồng bộ và phù hợp định hướng phát triển đô thị di sản, đô thị xanh, đô thị thông minh của thành phố và hoàn thành trước 31/12/2025 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm. Triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026; ưu tiên dự án chiến lược, tránh dàn trải; tập trung nguồn lực cho hạ tầng giao thông, đô thị… Thực hiện nghiêm quy định về thu hồi đất đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Tiếp tục cơ cấu lại thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách; ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai, kinh doanh thương mại điện tử...

Thứ tư, HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn để mỗi nghị quyết của HĐND khi ban hành luôn sát thực tiễn, hướng tới hiệu quả cụ thể, đo đếm được, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết sau khi được thông qua, bảo đảm các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Thứ năm, tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy. Tăng cường đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri; chủ động thông tin, phản bác quan điểm sai trái; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường đầu tư.

Thứ sáu, Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và hành động thực chất. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành thật sự hiệu lực, hiệu quả; giáo dục và y tế phải trở thành động lực phát triển con người; mọi quyết sách phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Những chỉ tiêu đề ra trong năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2025-2030 khá cao, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng hai con số là một thách thức lớn; vì vậy, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt trong hành động mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Thứ bảy, trong bối cảnh mưa lũ vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân và khi năm mới 2026 đang đến rất gần. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được chăm lo chu đáo, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón một cái Tết thật đầm ấm, hạnh phúc.

“2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là năm có ý nghĩa tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng HĐND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, đáp ứng nguyện vọng cử tri; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xây dựng Huế phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.