Trải nghiệm Tết Hoàng cung

Du khách thích thú chờ xin chữ

"Tết Hoàng cung” là chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tái hiện không khí Tết truyền thống trong chốn Hoàng cung Triều Nguyễn. Không gian Phủ Nội Vụ được bài trí trang trọng, kết hợp ánh sáng nghệ thuật, đèn lồng lung linh và các khu vực trải nghiệm, tạo nên một hành trình đưa công chúng trở về với những phong tục đón Tết xưa.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm mang đậm dấu ấn cung đình và dân gian như hội thi gói bánh chưng, bánh tét; hội rước bánh dâng tiến tiền nhân; trình diễn thư pháp tặng chữ đầu xuân. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống ngày Tết và tham gia nhiều trò chơi đặc sắc.

Trổ tài gói bánh chưng, bánh tét

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp tổ chức và hướng dẫn nhiều trò chơi tiêu biểu từng phổ biến trong Hoàng cung và dân gian như xăm hường, bài vụ, đầu hồ, thả thơ… Những trò chơi này không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người xưa, góp phần giúp du khách hiểu thêm về sinh hoạt cung đình Triều Nguyễn.

Không khí Tết càng thêm rộn ràng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Những làn điệu chầu Văn, hò giã gạo sâu lắng, cùng các ca khúc mùa xuân quen thuộc được Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế dàn dựng công phu, tạo nên không gian nghệ thuật vừa trang trọng, vừa gần gũi, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống.

Trải nghiệm các đặc sản Tết Huế

Có mặt trải nghiệm chương trình, chị Đông Phương, du khách đến từ Nha Trang, chia sẻ đây là lần đầu tiên chị đón Tết tại Huế và đặc biệt ấn tượng với không gian Tết Hoàng cung được phục dựng. “Mình rất bất ngờ và thích thú khi được trực tiếp tham gia các hoạt động như thế này. Qua đó, mình cảm nhận rõ hơn bề dày văn hóa và lịch sử của dân tộc. Trải nghiệm thực tế mang lại cảm xúc rất khác so với khi chỉ xem trên phim ảnh hay báo chí”, chị Phương nói.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chương trình “Tết Hoàng cung” không chỉ mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc mà còn góp phần tôn vinh giá trị di sản cung đình Huế. Thông qua việc phục dựng các nghi lễ, trò chơi và phong tục truyền thống, chương trình góp phần gợi nhớ hương sắc Tết cổ truyền, đồng thời lan tỏa tình yêu di sản đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.