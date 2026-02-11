Lãnh đạo Trung ương, thành phố Huế thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, các vị chức sắc Phật giáo

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế tặng quà chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Thái Bình

Theo đó, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến thăm, trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Tham dự buổi trao quà có các đồng chí: Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đối ngoại Nhân dân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Tại chương trình, đồng chí Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Huế đã trao 210 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300 nghìn đồng. Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, giúp bà con đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đồng chí Lê Hoài Trung tặng quà, chúc Tết các hộ dân trên địa bàn phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Ảnh: Thái Bình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển đất nước. Đồng chí khẳng định, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng mỗi phần quà đều chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của các cấp, các ngành đối với Nhân dân.

Đồng chí Lê Hoài Trung mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của toàn xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn thành phố Huế sẽ ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đồng chí Lê Hoài Trung cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các đối tượng khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, an toàn, đầm ấm.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã đến thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 các vị chức sắc Phật giáo trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn tặng quà chúc Tết Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế. Ảnh: Lê Thọ

Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Huế; Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế và Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới an lành, cát tường đến các vị hòa thượng; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp tích cực của GHPGVN thành phố Huế trong việc đồng hành cùng chính quyền, vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc Tết Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế. Ảnh: Lê Thọ

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, cùng thành phố chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa Huế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Các vị chức sắc Phật giáo bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân thành phố Huế trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vun đắp hòa bình, ổn định xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc Tết Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Huế. Ảnh: Lê Thọ

Trước đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Huế. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phối hợp điều trị và phục hồi chức năng cho người khuyết tật thần kinh, tâm thần theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND thành phố Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn động viên các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Huế. Ảnh: L.Thọ

Tại buổi thăm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe của các đối tượng đang được chăm sóc; đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho các đối tượng yếu thế. Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm, mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

* Cùng ngày, đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại các xã: Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc, Vinh Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy chúc Tết tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Hữu Phúc

Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và hoạt động hỗ trợ các đối tượng yếu thế, đồng chí Đặng Ngọc Trân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân; quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm các hoạt động Tết diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh. Đồng thời, chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyển quân năm 2026.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy chúc Tết tại xã Lộc An. Ảnh: Hữu Phúc

Dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Trân đã trao quà và ân cần thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tại các địa phương.

* Cũng trong sáng 11/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Bảo trợ trẻ em tại phường An Cựu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm; đồng thời nhấn mạnh, việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ tương lai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thăm hỏi, chúc Tết Trung tâm Bảo trợ trẻ em tại phường An Cựu. Ảnh: Văn Bốn

Nhân dịp năm mới, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm và toàn thể các em nhỏ; mong muốn đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện; đồng thời trao quà Tết và động viên tinh thần các em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.