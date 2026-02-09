  • Huế ngày nay Online
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thăm, chúc Tết người có công, đối tượng bảo trợ xã hội

HNN.VN - Chiều 9/2, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đến thăm, chúc Tết một số đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Thuận Hóa.

 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà chúc mừng gia đình thương binh Hà Văn Lưỡng 

Thăm gia đình thương binh Hà Văn Lưỡng (sinh năm 1954, trú tại số 8/35 Lê Hồng Phong) thương binh có tỷ lệ thương tật 70%, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình - Trị - Thiên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh của ông cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Sau năm 1975, ông Hà Văn Lưỡng tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực giáo dục, công tác tại Trường Đại học Khoa học Huế cho đến khi nghỉ hưu; đồng thời tích cực tham gia công tác hội, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức nhà trường, hội viên Hội Cựu chiến binh…

Với nhiều đóng góp trong chiến tranh và thời bình, ông Hà Văn Lưỡng đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều năm liền được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn mong muốn ông Lưỡng tiếp tục phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời giữ gìn sức khỏe, đón Tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thăm hỏi, động viên bà Đỗ Thị Thùy Trang

Đến thăm bà Đỗ Thị Thùy Trang (sinh năm 1980, trú tại số 9 Lê Hồng Phong), đối tượng bảo trợ xã hội, khuyết tật, không còn khả năng lao động do bệnh tật, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã chia sẻ, động viên bà vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đây, bà Trang từng là thợ may, tự nuôi sống bản thân; tuy nhiên, do sức khỏe suy giảm, bà không thể tiếp tục làm việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo thành phố đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời để bà Trang có điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế là trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố; qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình, để mọi người, mọi nhà đều có Tết. 

Lê Thọ
chúc tếtthămtặng quàngười có côngchính sáchchủ tịch UBND thành phố
