Hoàn thiện bộ máy, thúc đẩy đầu tư

Chiều 8/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Huế khóa VIII đã dành thời gian thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Thường trực HĐND thành phố chủ trì, điều hành kỳ họp

Phân bổ hơn 252 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghiên cứu các tờ trình của UBND thành phố và nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND về nhiều nội dung lớn. Trong đó, nổi bật là phương án phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2025; các tờ trình về đầu tư công.

Thẩm tra phân bổ hơn 252 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố cho biết, Huế đã được Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng qua ba quyết định của Thủ tướng; tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thêm 2 tỷ đồng; nguồn vận động qua Mặt trận thành phố đạt 148,5 tỷ đồng. Tổng nguồn tiếp nhận khoảng 500,5 tỷ đồng.

Đợt này, nhu cầu cấp thiết để khắc phục thiệt hại thiên tai là 332 tỷ đồng, UBND thành phố trình phân bổ 252 tỷ đồng, gồm: 2,7 tỷ đồng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở; 14,3 tỷ đồng sửa chữa nhỏ, vệ sinh bùn rác, trang thiết bị bị hư hỏng; 58 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giáo dục, văn hóa, di tích; 177 tỷ đồng khắc phục giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng.

Số tiền 100 tỷ đồng còn lại sẽ ưu tiên cho các công trình lớn sau khi có đủ hồ sơ rà soát. Ban thống nhất với phương án phân bổ để “kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra”.

Liên quan đến các tờ trình về đầu tư công, hai báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cho biết sau khi sắp xếp mô hình chính quyền, nguồn vốn đầu tư phát triển do ngân sách cấp huyện quản lý đã chuyển về ngân sách thành phố.

UBND thành phố trình HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2025 với cùng số vốn 1.015,032 tỷ đồng, thực hiện 475 dự án.

Sở Tài chính đã rà soát, đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo đầy đủ pháp lý. Ban thống nhất với hồ sơ trình, đánh giá việc điều chỉnh là “đúng thẩm quyền và cần thiết để đảm bảo tiến độ đầu tư công sau sắp xếp đơn vị hành chính”.

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình tại kỳ họp

Hoàn thiện chính sách cho người hoạt động không chuyên trách

Đối với lĩnh vực an sinh, HĐND thành phố đã xem xét chính sách trợ cấp một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội cấp huyện nghỉ việc do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thẩm tra nội dung này, Ban Pháp chế HĐND thành phố nhận định việc ban hành nghị quyết quy định chế độ trợ cấp một lần cho người làm việc ngoài biên chế tại các Hội trước thời điểm 1/7/2025 là cần thiết và đúng thẩm quyền. Đây là nhóm đối tượng phải nghỉ ngay khi thành phố chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ được phân theo từng nhóm. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đã nghỉ hưu: Trợ cấp bằng 5 tháng lương hoặc thù lao hiện hưởng. Chủ tịch, Phó Chủ tịch còn trong độ tuổi lao động: Hưởng 5 tháng lương, cộng thêm 1,5 tháng lương/năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Người lao động hợp đồng: Hưởng 3 tháng lương và thêm 1,5 tháng lương/năm công tác. Trường hợp không có lương, thù lao: Hỗ trợ 5 lần mức lương cơ sở.

Tổng mức chi không vượt quá 24 tháng lương theo quy định. Ban Pháp chế cho biết mức hỗ trợ này phù hợp quy định pháp luật, khả năng ngân sách và “đảm bảo quyền lợi chính đáng của người thụ hưởng, tạo sự đồng thuận trong sắp xếp tổ chức bộ máy”.

Tại kỳ họp, Ban Pháp chế cũng nêu bức tranh toàn diện về tổ chức thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, thành phố hiện có 1.105 thôn, tổ dân phố, gồm 423 thôn và 682 tổ dân phố. Ban cho biết còn 100 thôn và 76 tổ dân phố có quy mô chưa đạt chuẩn; có nơi chỉ còn 15 - 20 hộ do di dời giải tỏa di tích.

Nhiều địa phương còn lúng túng vì nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng không thống nhất; công tác chuyển đổi tên gọi còn chậm, 2 xã, phường chưa hoàn thành tiến độ.

Dù khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn nỗ lực duy trì sinh hoạt, hòa giải cơ sở, tuyên truyền chủ trương, vận động Nhân dân xây dựng văn hóa, chỉnh trang đô thị. Song, nhân sự không chuyên trách biến động, chất lượng chưa đồng đều; cơ sở vật chất nhiều nơi xuống cấp, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng; chậm chi trả chế độ tinh giản cho người nghỉ việc theo Nghị định 154/2025; lộ rõ khó khăn khi Luật BHXH 2024 yêu cầu người hoạt động không chuyên trách phải đóng BHXH bắt buộc nhưng chưa có quy định về nguồn kinh phí hỗ trợ.

Ban Pháp chế đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định mới về tổ chức thôn, tổ dân phố phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp; bổ sung cơ chế khoán quỹ phụ cấp bao gồm phần hỗ trợ BHXH, bảo hiểm y tế. UBND thành phố cần rà soát, ban hành lại quy định phân loại thôn, tổ dân phố từ năm 2021; hoàn thành chi trả chế độ tinh giản; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở…

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, nhiều nội dung khác cũng đưa ra xem xét như: Quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng; mức thu - nộp lệ phí hộ tịch; cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp chính quyền; điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh; quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái Đập tràn Hai Nhất - hồ Ta Rinh; quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến; chủ trương chuyển loại rừng tại Khu Dự trữ thiên nhiên Sao La và Phong Điền; quyết định số lượng hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trong năm học 2025 - 2026…

Tham gia thảo luận, đại biểu Võ Lê Nhật cho rằng trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã sẽ được phân cấp thêm nhiều nhiệm vụ quản lý mới, đặc biệt ở các lĩnh vực như quản lý cơ sở nhà, đất; vận hành trạm y tế; quản lý cơ sở giáo dục…

Tuy nhiên, nguồn lực ngân sách dành cho duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất hiện vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khi khối lượng công việc và hạ tầng cần quản lý ngày càng lớn.

Đại biểu kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm bố trí thêm nguồn lực, nhằm bảo đảm điều kiện cho cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và cơ sở vật chất thiết yếu trên địa bàn.

Sau thảo luận, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua 19 nghị quyết, bao gồm các nội dung đã trình trong ngày làm việc, cùng nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 và kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Các nghị quyết được thông qua được đánh giá là cơ sở quan trọng để thành phố Huế triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 - 2026, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tạo động lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.