Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu 2025, mở rộng không gian phát triển 2026

UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì, điều hành kỳ họp.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND sẽ xem xét, thảo luận sâu các nhóm nội dung: Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp thành phố, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan; cho ý kiến và quyết nghị các nội dung trình kỳ họp trên các lĩnh vực: ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội, môi trường, quốc phòng, chuyển đổi nghề, cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế, chính sách nông nghiệp - thủy sản, quy hoạch, quản lý đô thị và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức lớn; tình hình trong nước nói chung và thành phố Huế nói riêng gặp nhiều khó khăn, trở ngại; thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân; trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương, tình thần đoàn kết, nỗ lực của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đời sống của Nhân dân đảm bảo. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND thành phố có nhiều đổi mới, phát huy tốt chức năng giám sát và phản biện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lê Trường Lưu cho rằng, thành phố vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, như: tiến độ giải ngân đầu tư công ở một số lĩnh vực còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; tác động của thiên tai kéo dài; việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp vẫn còn bất cập; tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

“Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình kinh tế xã hôi năm 2025, tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục xem xét, quyết nghị các giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho năm 2026; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng của Trung ương, đi đôi với bảo đảm ổn định vĩ mô, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và năng lực cạnh tranh đô thị”, ông Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố tập trung nghe nhiều báo cáo quan trọng.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng năm 2026, trong đó nêu rõ tiến độ các chương trình trọng điểm của thành phố. Lãnh Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và chuyển tải các kiến nghị gửi đến HĐND, UBND thành phố.

Ở nhóm nội dung giám sát và giải trình, lãnh đạo UBND thành phố sẽ báo cáo việc tiếp thu, trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 10; lãnh đạo HĐND thành phố trình bày kết quả giám sát công tác giải quyết các kiến nghị này.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo tình hình xét xử năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; báo cáo công tác kiểm sát và phương hướng năm 2026. Cùng với đó là các báo cáo thẩm tra lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách, đô thị, pháp chế.

