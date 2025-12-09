Quyết tâm tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Thường trực HĐND thành phố điều hành phiên họp

Nhiều vấn đề lớn được đặt ra từ thực tiễn

Mở đầu phiên thảo luận, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Trường Lưu nhấn mạnh: Sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều chuyển biến tích cực đã ghi nhận, nhưng tốc độ tăng trưởng còn thấp, thu nhập bình quân đầu người chưa cao, sản phẩm du lịch vẫn đơn điệu, phụ thuộc nhiều vào di sản. “Năm 2026 làm thế nào để tăng trưởng hai con số? Nguồn lực ở đâu? Mô hình chính quyền địa phương 2cấp vận hành ra sao để thật hiệu quả?”, ông Lê Trường Lưu đặt vấn đề.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết năm 2025, thành phố đạt 13/14 chỉ tiêu; chỉ tiêu chưa đạt chủ yếu do hiệu quả một số dự án thấp. Việc sáp nhập xã cũng đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình nước sạch từ nông thôn sang đô thị trong khi hạ tầng chưa đáp ứng. Để đạt tăng trưởng hai con số năm 2026, ông Thành đề xuất: Rà soát, đồng bộ hóa quy hoạch để thu hút đầu tư, nguồn lực then chốt cho tăng trưởng; kiến nghị cơ chế đặc thù cho Huế; mạnh dạn áp dụng những chính sách hiệu quả từ Trung ương; đẩy nhanh hạ tầng công nghiệp; đưa các dự án mới vào vận hành trong năm 2026; giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển kinh tế di sản gắn du lịch; mở rộng lễ hội để tăng khách.

Đại biểu Phan Thanh Hải đánh giá năm 2025 dù thiên tai kéo dài nhưng vẫn đạt nhiều kết quả, đặc biệt về thu ngân sách, du lịch, văn hóa - thể thao. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng còn hẹp; sức mua yếu; du lịch còn đơn điệu; đầu tư công và giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn”; xã hội hóa văn hóa - di sản chưa mạnh; tỉ lệ sử dụng nước sạch nông thôn còn thấp. Ông Hải đề xuất 5 nhóm giải pháp gồm: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho đầu tư; tạo cú hích du lịch bằng kinh tế đêm, kinh tế văn hóa, tăng liên kết vùng; đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa - di sản; phát triển nhân lực chất lượng cao, nhất là ngành du lịch; xây dựng Huế trở thành “thành phố đáng sống - thành phố xanh”.

Đại biểu Nguyễn Đình Đức nhìn nhận, nông nghiệp ổn định nhưng thủy sản còn tiềm năng lớn nếu hình thành vùng nuôi tập trung sau sáp nhập. Ngành sẽ tham mưu kế hoạch phát triển thủy sản 2026 - 2030, gắn cải tạo nguồn lợi, chống khai thác hủy diệt, đầu tư hạ tầng cho vùng nuôi.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tiếp thu ý kiến các đại biểu

Tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tham gia thảo luận, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh thông tin, đến nay, thành phố đã giảm 30% cơ quan chuyên môn, 20% phòng ban, 30% biên chế và 102 đơn vị sự nghiệp; đồng thời chủ động bố trí cán bộ chủ chốt cấp xã từ cấp thành phố và cấp huyện; thống nhất sử dụng nhân sự giữa Đảng -Nhà nước; bảo đảm chế độ cho đối tượng thuộc Nghị định 178.

Theo ông Mạnh, vẫn còn tồn tại trọng quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như, sự cố mạng tại một số địa phương; tỷ lệ số hóa hồ sơ còn thấp; chồng chéo trong phân cấp giáo dục. Ông Mạnh đề xuất: địa phương quyết định điều động giáo viên trong xã, thành phố điều động liên xã; khắc phục hạ tầng công nghệ thông tin; bổ sung cơ chế thu hút nhân lực chuyên môn sâu; đầu tư trạm y tế xã theo mô hình “bệnh viện thu nhỏ”.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, ngành tăng trưởng trên 10%, hàng loạt dự án lớn đang triển khai: cầu qua cửa Thuận An mở chuỗi đô thị -kinh tế biển; cầu Nguyễn Hoàng và đường vành đai 3 mở không gian đô thị mới; các tuyến Phú Mỹ - Thuận An, Tố Hữu nối dài, cao tốc Bắc - Nam mở rộng lên 4 làn… Khối lượng hạ tầng triển khai trong nhiệm kỳ “lớn chưa từng có”, tạo khung phát triển đô thị và nâng sức cạnh tranh. Ông Tuấn đề nghị HĐND tiếp tục giám sát để các dự án trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ.

Đại biểu Trần Gia Công đặt câu hỏi về hiệu quả các nghị quyết được HĐND thành phố ban hành. Ông Công lưu ý, chính sách phải đi vào thực tiễn, chính quyền cơ sở phải quyết liệt hơn để người dân - doanh nghiệp tiếp cận.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn tham gia thảo luận

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026

Phát biểu tiếp thu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định: Năm 2026 là thời điểm đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và kế hoạch phát triển 2026 - 2030, cũng là bước chuyển lớn khi Huế chính thức vận hành mô hình đô thị trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh cạnh tranh, đô thị hóa nhanh và yêu cầu bảo tồn di sản ngày càng cao, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: “Huế phải hành động quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ, nhất là trong thực thi chính sách, yếu tố quyết định để biến chủ trương thành kết quả cụ thể.”

Từ các góp ý, UBND thành phố xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Triển khai các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần XVII, kiến nghị bổ sung cơ chế đủ mạnh - vượt trội - đột phá cho Huế.

Điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, phủ kín quy hoạch phân khu - chi tiết, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng và chuẩn bị kế hoạch đầu tư công 2026 - 2030 theo hướng trọng tâm.

Tái cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch thành mũi nhọn với sản phẩm mới, xúc tiến đường bay, thu hút lưu trú cao cấp; phát triển công nghiệp công nghệ sạch; nông nghiệp gắn OCOP và thủy sản bền vững.

Hoàn thành dự toán thu ngân sách, siết quản lý tài chính - tài sản công, đặc biệt quỹ nhà đất và tài sản dôi dư.

Đẩy mạnh cải cách hành chính - chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; thu hồi dự án chậm tiến độ; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát triển văn hóa - xã hội, ưu tiên trùng tu di sản, công nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm bền vững.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại phát triển, bảo vệ môi trường và năng lực phòng chống thiên tai.

Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, siết kỷ luật công vụ, phòng chống tham nhũng, giải quyết dứt điểm khiếu nại; theo dõi sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

“Khó khăn còn nhiều, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân - doanh nghiệp, Huế sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được giám sát, góp ý của Thành ủy, HĐND, Mặt trận và cử tri để hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.