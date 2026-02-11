Sẵn sàng nhân lực, vật tư y tế bảo đảm khám chữa bệnh xuyên Tết

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Trung tâm Y tế Quảng Điền

Chủ động từ tuyến cơ sở

Từ tuyến cơ sở đến tuyến cuối, ngành y tế TP. Huế xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị; chủ động ứng phó với các tình huống tai nạn, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh có thể gia tăng trước, trong và sau Tết.

Tại Trung tâm Y tế Quảng Điền - đơn vị phụ trách chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực xã Quảng Điền, Đan Điền và phường Phong Quảng với quy mô dân số đông, công tác chuẩn bị đã được triển khai sớm.

Theo BSCKI. Nguyễn Thành Doanh, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, thời điểm trước, trong và sau Tết thường ghi nhận số ca cấp cứu tăng cao do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch và đột quỵ. Vì vậy, khoa đã xây dựng kế hoạch trực cụ thể, bố trí đầy đủ nhân lực theo từng kíp, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Chuẩn bị thuốc và vật tư y tế sẵn sàng khám chữa bệnh cho người dân

“Chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ cơ số thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị cấp cứu; kiểm tra hệ thống máy thở, monitor, máy sốc điện, hệ thống ô xy… để bảo đảm hoạt động ổn định. Tất cả nhân viên y tế đều trong tâm thế sẵn sàng làm việc xuyên Tết”, bác sĩ Doanh cho biết.

ThS.BS. Nguyễn Hoài Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quảng Điền thông tin thêm, ngoài việc tổ chức trực 24/24 giờ tại các khoa, phòng, đơn vị còn chủ động phương án dự phòng thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao; bảo đảm đủ cơ số phục vụ cấp cứu và điều trị. Sau Tết, trung tâm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, bếp ăn tập thể, khu vực tập trung đông người nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ tuyến cơ sở không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên mà còn giúp người dân yên tâm vui xuân, đón Tết trong điều kiện chăm sóc y tế được bảo đảm.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế

Tuyến cuối trực 4 cấp, sẵn sàng ứng phó thảm họa

Tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối của khu vực miền Trung, số lượng bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết thường khá đông, bao gồm cả những ca bệnh nặng, cần theo dõi sát sao.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực Tết với phương châm “thường trực 4 cấp”, bao gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ, nhằm bảo đảm mọi hoạt động diễn ra liên tục, hiệu quả.

Khoa Cấp cứu được tăng cường nhân lực, bố trí đầy đủ phương tiện cấp cứu nội viện và ngoại viện, sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc, tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa. Các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ngoại khoa… đều xây dựng phương án thu dung, điều trị trong tình huống số bệnh nhân tăng đột biến.

Thời điểm trước, trong và sau Tết các ca tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm thường tăng cao nên việc xây dựng kế hoạch trực 24/24 góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân dân

Đặc biệt, khoa Dược đã triển khai kế hoạch dự trữ thuốc đầy đủ, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết. Các loại thuốc cấp cứu, thuốc điều trị bệnh thường gặp trong mùa Đông - Xuân, thuốc điều trị bệnh mạn tính… được rà soát, bổ sung kịp thời.

Song song với đó, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được chú trọng. Các khoa, phòng chủ động theo dõi tình hình dịch tễ, chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, phương án xử lý khi phát hiện ca bệnh truyền nhiễm.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong những ngày nghỉ Tết; thực hiện ứng trực 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế và ô xy y tế.

Các cơ sở y tế được yêu cầu xây dựng phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người; bố trí giường bệnh, phương tiện vận chuyển cấp cứu; sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị, đặc biệt đối với các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm.

“Không để người dân nào bị gián đoạn điều trị vì thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế trong dịp Tết là yêu cầu xuyên suốt của toàn ngành”, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.

Dịp Tết là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi của nhiều người, nhưng với đội ngũ thầy thuốc, đó cũng là những ngày “trực chiến” thầm lặng. Việc chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật tư, trang thiết bị; xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của ngành y tế trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.