Bộ Công an hỗ trợ 30 tấn hàng hóa tiếp sức người dân Huế

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2, từ trái sang), Giám đốc Công an thành phố thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao 30 tấn hàng hóa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế

Tối 30/10, ngay sau khi có chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, 30 tấn hàng hóa gồm lương thực và nhu yếu phẩm đã được lực lượng công an tập kết. Vượt qua quãng đường gần 700 km để đưa hàng hóa cứu trợ kịp thời, đến chiều 31/10, những chuyến xe đã có mặt tại TP. Huế.

Tối 31/10, Công an TP. Huế đã khẩn trương tổ chức bàn giao toàn bộ hàng hóa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu cần Công an TP. Huế cho biết: “Tiếp nhận tình cảm quý báu và những phần quà thiết thực từ Bộ Công an, đơn vị đã nhanh chóng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa ngay trong chiều và tối nay. Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo đảm sáng mai, toàn bộ hàng hóa sẽ được vận chuyển và trao tận tay bà con tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”.