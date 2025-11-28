Công an TP. Huế hỗ trợ 500 triệu đồng giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an TP. Huế tặng quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T.H

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Đại tá Dương Văn Thoan bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà lực lượng công an và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt. Đoàn đã trao tặng 200 triệu đồng nhằm góp phần giúp lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa sớm khắc phục khó khăn, ổn định công tác, tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ Nhân dân trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Bên cạnh Khánh Hòa, Công an TP. Huế cũng gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ 150 triệu đồng đến Công an tỉnh Đắk Lắk và 150 triệu đồng đến Công an tỉnh Gia Lai. Đây là sự hỗ trợ kịp thời giúp các đơn vị có thêm nguồn lực khắc phục những thiệt hại về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đang gặp khó khăn.