Công an TP. Huế hỗ trợ 500 triệu đồng giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại vì mưa lũ do Bộ Công an tổ chức, ngày 28/11, đoàn công tác Công an TP. Huế do Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố dẫn đầu đã đến thăm và trao hỗ trợ khẩn cấp cho Công an tỉnh Khánh Hòa.

Công an TP. Huế tặng quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T.H

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Đại tá Dương Văn Thoan bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà lực lượng công an và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt. Đoàn đã trao tặng 200 triệu đồng nhằm góp phần giúp lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa sớm khắc phục khó khăn, ổn định công tác, tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ Nhân dân trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Bên cạnh Khánh Hòa, Công an TP. Huế cũng gửi thư thăm hỏi và hỗ trợ 150 triệu đồng đến Công an tỉnh Đắk Lắk và 150 triệu đồng đến Công an tỉnh Gia Lai. Đây là sự hỗ trợ kịp thời giúp các đơn vị có thêm nguồn lực khắc phục những thiệt hại về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ đang gặp khó khăn.

Hỗ trợ sinh kế cho các thành viên khó khăn của Hợp tác xã Mỹ Hải

Ngày 26-27/11, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX thành phố tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho các thành viên thuộc hộ khó khăn của HTX Mỹ Hải, xã Vinh Lộc.

Tôn Đông Á hỗ trợ 72.525 bộ dụng cụ học tập cho học sinh

Chiều 27/11, Đoàn công tác của Công ty CP Tôn Đông Á đã trao tặng đồ dùng học tập nhằm hỗ trợ học sinh trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tham dự có UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Sáng 27/11, Bộ Y tế và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách nổi bật của ngành y tế cho hơn 400 cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương trên toàn thành phố.

