Đảm bảo an sinh trong mưa lũ

Vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm

BHXH thành phố vừa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, duy trì đà tăng trưởng ở nhiều nhóm chỉ tiêu quan trọng. Trong những tháng cuối năm, BHXH thành phố đã chủ động xây dựng các kịch bản phát triển người tham gia theo từng nhóm đối tượng, bám sát đặc điểm từng địa bàn cơ sở. Việc triển khai được phân rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc và rõ kết quả. Công tác truyền thông được đổi mới theo hướng linh hoạt hơn, đa dạng hóa kênh tiếp cận nhằm phù hợp với tình hình mưa lũ.

BHXH thành phố tập trung đẩy mạnh truyền thông trực quan, tuyên truyền nhóm nhỏ tại thôn xóm, tổ dân phố; tổ chức đối thoại trực tiếp; đăng tải các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, hiện đại trên các kênh báo chí, loa truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội… Đồng thời, tăng cường công tác nhắc hạn để người dân kịp thời gia hạn thẻ BHYT hoặc đóng BHXH tự nguyện, tránh gián đoạn quyền lợi trong giai đoạn mưa lũ, dễ phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh.

Nhờ các giải pháp phù hợp, nhiều nhóm chỉ tiêu quan trọng đều đạt kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 136.370 người, tăng 196 người so với tháng trước, lũy kế tăng 3.180 người so với tháng 12/2024. Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 23.554 người, tăng 501 người và lũy kế tăng 2.204 người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng tăng lên 129.592 người, tăng 375 người so với tháng trước, lũy kế tăng 4.688 người.

Trong điều kiện thiên tai phức tạp, BHXH thành phố vẫn đảm bảo thông suốt khâu giải quyết chế độ và chi trả quyền lợi, không để người dân bị chậm trễ trong thời điểm khó khăn nhất. Tháng 10/2025, tổng số chi BHXH, BHTN, BHYT ước đạt 557.475 triệu đồng, trong đó chi BHXH và BHTN là 303.820 triệu đồng; chi khám, chữa bệnh BHYT phát sinh khoảng 253.655 triệu đồng. Đơn vị đã giải quyết cho 188 người hưởng mới BHXH hàng tháng; 563 người hưởng trợ cấp một lần; 5.732 người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 759 người hưởng BHTN.

Theo lãnh đạo BHXH thành phố, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung phát triển BHYT học sinh - sinh viên ngay từ đầu năm học; khai thác nhóm đối tượng mới thuộc diện bắt buộc theo quy định của Luật BHXH và Luật BHYT mới. Công tác kiểm tra sẽ được siết chặt hơn, đặc biệt với các đơn vị trốn đóng, chậm đóng kéo dài; đồng thời tiếp tục đảm bảo việc chi trả các chế độ kịp thời, đúng, đủ cho người thụ hưởng. BHXH thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả giám định BHYT, vừa kiểm soát sử dụng quỹ, vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; thực hiện tạm ứng và thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh theo đúng quy định pháp luật.