  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 29/11/2025 12:58

Công an TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Ngày 29/11, đoàn công tác Công an TP. Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên Công an TP. Huế sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng trên địa bàn.

Công an TP. Huế hỗ trợ 500 triệu đồng giúp các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản phát động ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại bởi thiên taiMB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Đại diện Công an TP. Hồ Chí Minh trao số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng

Đoàn đã trao hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng nhằm giúp đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu khi đến thăm, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế, đặc biệt là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp. Hy vọng kinh phí được sẽ góp phần hỗ trợ đơn vị sớm khắc phục thiệt hại, ổn định nơi làm việc...

Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng số tiền 100 triệu đồng; Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 50 triệu đồng.

Đại diện đoàn, Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự cảm thông trước những thiệt hại mà đơn vị phải đối mặt. Mong rằng số tiền hỗ trợ sẽ góp phần giúp Công an TP. Huế sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời từ Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, khẳng định đây là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Nguồn hỗ trợ này sẽ được sử dụng đúng mục đích, ưu tiên cho sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng và hỗ trợ cán bộ bị ảnh hưởng nặng trong đợt thiên tai vừa qua.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
công anthành phốhồ chí minhthanh hóahỗ trợhuếảnh hưởngmưa lũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bài học từ “tự quản tại chỗ”

Qua các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và trung tuần tháng 11/2025 cho thấy, nhiều người dân, đặc biệt ở vùng thấp trũng, vẫn chủ quan đến mức đáng lo ngại. Hệ quả đau lòng là những thiệt hại về người liên tiếp xảy ra, dù ngành chức năng đã liên tục cảnh báo. Những mất mát ấy là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, mỗi mùa mưa lũ đến, ý thức tự bảo vệ mình phải được đặt lên hàng đầu.

Bài học từ “tự quản tại chỗ”
Phát huy vai trò là công cụ tài chính hữu hiệu của thành phố

Chiều 28/11, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Huế kỷ niệm 10 năm thành lập. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Quang Tuấn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát huy vai trò là công cụ tài chính hữu hiệu của thành phố
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV:
Gỡ chồng chéo, tăng phân cấp, bảo đảm tính khả thi

Chiều 28/11, trong khuôn khổ Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Gỡ chồng chéo, tăng phân cấp, bảo đảm tính khả thi

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top