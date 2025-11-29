Công an TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại diện Công an TP. Hồ Chí Minh trao số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng

Đoàn đã trao hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng nhằm giúp đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu khi đến thăm, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế, đặc biệt là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp. Hy vọng kinh phí được sẽ góp phần hỗ trợ đơn vị sớm khắc phục thiệt hại, ổn định nơi làm việc...

Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng số tiền 100 triệu đồng; Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 50 triệu đồng.

Đại diện đoàn, Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự cảm thông trước những thiệt hại mà đơn vị phải đối mặt. Mong rằng số tiền hỗ trợ sẽ góp phần giúp Công an TP. Huế sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Huế, Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời từ Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, khẳng định đây là nguồn động viên quý báu, tiếp thêm tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Nguồn hỗ trợ này sẽ được sử dụng đúng mục đích, ưu tiên cho sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng và hỗ trợ cán bộ bị ảnh hưởng nặng trong đợt thiên tai vừa qua.