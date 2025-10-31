Đề xuất Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 650 tỷ đồng di dời dân khẩn cấp khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Lực lượng cảnh sát phòng, cháy chữa cháy xịt rửa đường sau mưa lũ

Thống kê sơ bộ của các địa phương, đến chiều 31/10, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 13.272 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5m-1,2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như: xã Quảng Điền, phường Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ…

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn. Hiện, nước trên các sông đang xuống chậm, mức nước giảm từ 30-80cm.

Do chịu ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong các tháng đầu năm 2025 và ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025 vừa qua và đợt mưa lũ đặc biệt này, trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách thành phố, ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, để tạo điều kiện cho thành phố có nguồn kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại mưa lũ, ổn định đời sống Nhân dân, UBND TP. Huế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ một số nội dung sau:

Trước mắt, hỗ trợ khẩn cấp 10 tấn CloraminB; 20 tấn hóa chất benkocid để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 20 tấn Benkocid; 50 ngàn liều vắc xin lở mồm long móng; 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm.

Hỗ trợ 40 thuyền VS-1500, 80 thuyền cứu hộ composit, 40 máy phát điện loại 30KVA, 60 máy phát điện loại từ 5-10KVA, 80 máy bơm nước. TP. Huế đã được Chính phủ hỗ trợ 150 tỷ đồng tại Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 để xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thời gian tới, TP. Huế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 650 tỷ đồng để thực hiện các dự án di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Di dời khoảng 300 hộ dân sinh sống kẹp giữa tuyến đường Tỉnh lộ 14B và đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, thuộc thôn 2 và thôn 3, xã Khe Tre do quá trình mở đường cao tốc La Sơn Túy Loan bạt núi, phía taluy dương đường cao tốc có độ dốc rất lớn có nguy cơ sạt lở rất cao.

Di dời 35 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại đèo số 5, xã Khe Tre; di dời 16 hộ dân nằm ven sông Tả Trạch thuộc thôn Xuân Phú và thôn Đa Phú, xã Khe Tre; di dời 18 hộ nguy cơ sạt lở tại thôn Châu Ê, xã Thủy Bằng (nay thuộc phường Thủy Xuân); xây dựng mới cầu Lê Nô thuộc thôn 3, xã Khe Tre đang bị hư hỏng nặng trong đợt mưa từ 25-28/10/2025.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm hỗ trợ xử lý khẩn cấp, nâng cấp sửa chữa các công trình giao thông, dân dụng, trường học, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, đê điều hư hỏng, xuống cấp do lũ, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng như: Kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân phường Thuận An bị sạt lở rất nặng với chiều dài 2km; kè chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Vinh Lộc dài 2km, đoạn qua xã Phú Vinh 1km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 10-30m, ảnh hưởng đường Tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu.

Xử lý khắc phục sạt lở các bờ sông với chiều dài 10km (trong đó, sông Hương đoạn qua phường Thủy Xuân 1km, đoạn qua phường Kim Long 1km; sông Tả Trạch đoạn từ cầu Lê Nô đến cuối thôn Xuân Phú, xã Khe Tre 1km; sông Bồ đoạn qua phường Kim Trà 1km, xã Quảng Điền 2km, phường Hóa Châu 1km; sông Ô Lâu phường Phong Dinh, Phong Điền 2km; sông Bù Lu 1km).

Sửa chữa các công trình thủy lợi (đê bao, kênh mương, trạm bơm), đê điều (nâng cấp tuyến đê Tây phá Tam Giang đoạn qua xã Đan Điền, Tây phá Cầu Hai đoạn qua xã Phú Vang…; nâng cấp các công trình hồ chứa nước thủy lợi bị xuống cấp (hồ Thủy Yên, hồ Nam Giảng, Cây Mang, Bến Ván 1, Ông Ninh, Hà Rỏi…).

Để nâng cao hiệu quả cắt giảm lũ cho vùng hạ du sông Hương, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, nghiên cứu sớm cho nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch lên khoảng hơn 1m; hạn chế ngập lụt khu vực hạ du sông Ô Lâu thuộc phường Phong Dinh, TP. Huế và xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm sớm triển khai xây dựng hồ Ô Lâu Thượng trên địa bàn phường Phong Điền.