Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định kiểm tra, chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại phường Thuận An

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với phường Thuận An

Theo báo cáo của UBND phường Thuận An, chính quyền phường đã chủ động rà soát, thống kê các hộ dân cần di dời, đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai; phân công lực lượng trực 24/24, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh. Công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục qua hệ thống loa phát thanh và các kênh thông tin của phường nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh, hạn chế rủi ro.

Các trường học trên địa bàn đã kê cao tài sản, cho học sinh nghỉ học, bố trí lực lượng trực bảo vệ cơ sở vật chất. Phường huy động 2 máy cưa, 23 cây rựa, 1.500 bao tải, 174 áo phao, 60 phao tròn và 86 máy phát điện; đồng thời chuẩn bị lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Về hậu cần, UBND phường chỉ đạo các doanh nghiệp và hộ dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu đủ dùng trong 7 ngày; Trạm Y tế phường chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nhân lực trực cấp cứu. Trong ngày 29/10, các đoàn thể phường, Tổ dân phố kết hợp các hội nhóm thiện nguyện trên địa bàn phường tổ chức phát tận các hộ gia đình bị ngập lụt 75 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất), 2.500 suất cơm, 20 thùng nước suối; ngày 30/10 tiếp tục phát tại Tổ dân phố Diên Trường thêm 900 suất cơm.

Đến nay, phường đã tổ chức di dời 27 hộ với 91 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm hai người bị nước cuốn trôi ở tổ dân phố Diên Trường và một bé trai trượt ngã xuống cống thoát nước tại khu B5, tổ dân phố Tân An. Toàn bộ diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị ngập úng; 607 nhà dân ngập sâu từ 0,5 - 2m, hơn 1.000 nhà khác bị nước tràn vào, khoảng 200m đường bê tông tại bãi tắm Phú Thuận tiếp tục bị hư hỏng nặng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của phường Thuận An trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là việc huy động lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân trong những ngày qua.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chính quyền phường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước, kiểm tra an toàn tại các công trình đang thi công, đặc biệt là các miệng cống, khu vực có dòng chảy mạnh như Diên Trường, nơi đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc.

“Hiện mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, cần chủ động cung ứng lương thực, thực phẩm, xăng dầu đến các khu vực bị cô lập, đảm bảo nguồn điện cho người dân cập nhật thông tin thời tiết và liên lạc khẩn cấp”, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định nhấn mạnh.

Song song với công tác khắc phục mưa lũ tại phường, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cũng giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đường dẫn lên cầu khu vực phía Nam, Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An. Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, sẵn sàng cho việc khởi công công trình khi thời tiết thuận lợi. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đây là dự án hạ tầng trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch, kết nối giao thông và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai khu vực ven biển.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định động viên gia định có nguời bị nạn ở Thuận An

Ngay sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã đến thăm, chia sẻ và động viên các hộ gia đình có người bị nạn trong đợt mưa lũ. Tại mỗi gia đình, đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ nỗi đau, mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo thành phố đến thân nhân các nạn nhân.

Chủ tịch UBND thành phố động viên các gia đình cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống; đồng thời đề nghị chính quyền phường và các đoàn thể quan tâm hỗ trợ công tác an táng, giúp đỡ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước trở lại cuộc sống bình thường.