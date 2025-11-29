Bài học từ “tự quản tại chỗ”

Người dân vẫn có thói quen chèo ghe, thuyền trong mưa lũ nhưng không mang áo phao (Ảnh minh họa)

Hãy lắng nghe những lời cảnh báo

Trước, trong và sau những đợt mưa lũ, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đều đã phát đi nhiều thông tin khuyến cáo: Không đánh cá, không vớt củi, không chèo ghe thuyền khi nước lũ dâng cao và chảy xiết. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những cảnh báo ấy, vẫn còn không ít trường hợp bất chấp nguy hiểm.

Công điện của Ban Thường vụ Thành ủy và công điện của Chủ tịch UBND TP. Huế gửi đến các đơn vị, địa phương đều nhấn mạnh các yêu cầu: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, tránh tai nạn thương tích khi kê kích tài sản, chặt cây; đề phòng đuối nước do đi đánh cá, vớt củi, di chuyển qua ngầm tràn lúc nước lớn. Tuyệt đối không cho phương tiện cá nhân di chuyển trên sông hồ khi không đảm bảo an toàn hoặc không trang bị áo phao, phao tròn, vật dụng nổi... Tuy vậy, trong nhiều thời điểm nước lũ dâng cao và chảy xiết, vẫn thấy cảnh người dân chèo ghe đi lại chỉ bằng kinh nghiệm, không áo phao, không thiết bị bảo hộ. Chính sự bất cẩn ấy đã dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Người dân xã Quảng Điền cất rớ mùa mưa lũ. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của ngành chức năng, từ ngày 15/10 đến 6/11/2025, trên địa bàn TP. Huế đã có 15 người chết và 1 người bị thương liên quan đến mưa lũ. Từ ngày 15 đến 19/11, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong. Trong đó, nhiều vụ việc có nguyên nhân trực tiếp từ việc lật ghe và ngạt nước.

Quan trọng là ý thức của người dân

Ở Huế, nơi thường xuyên đối mặt với lũ lụt, phương châm “tự quản tại chỗ” là rất quan trọng. Tuy nhiên, có nơi, có lúc người dân lại hiểu chưa đúng hoặc chưa thực hiện đầy đủ tinh thần này.

“Tự quản tại chỗ” không có nghĩa là tự làm theo ý cá nhân, mà đó là yêu cầu về sự chủ động phối hợp giữa người dân, cộng đồng và chính quyền cơ sở; sử dụng lực lượng, phương tiện và biện pháp ứng phó sẵn có ngay tại địa bàn để xử lý các tình huống khi mưa lũ xảy ra. Hiểu sai dẫn đến hành động sai. Và hành động sai trong mùa lũ rất dễ trở thành hành động cuối cùng.

Để hạn chế tối đa những tai nạn đáng tiếc, cần sự mạnh mẽ và quyết liệt hơn ở cả hai phía: Chính quyền và người dân. Đó là, người dân cần không ngừng nâng cao ý thức phòng tránh: Không đánh cá, không vớt củi, không di chuyển bằng ghe thuyền khi nước chảy xiết; không cố vượt qua các ngầm tràn, đường bị chia cắt dù chỉ còn vài chục mét. Tuyệt đối phải có áo phao, phao nổi, không tự ý bơi lội hoặc cứu hộ khi không được huấn luyện. Chính quyền cơ sở cần kiểm soát chặt việc sử dụng ghe thuyền ở vùng thấp trũng; siết chặt quản lý phương tiện đường thủy trong mùa lũ; yêu cầu các hộ dân sống gần sông hồ phải ký cam kết không sử dụng phương tiện khi nước lũ dâng; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe...

Giai đoạn nước rút cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như: Sụt lún đường, dòng chảy ngầm, dây điện đứt, nước đọng ô nhiễm. Người dân cần tuân theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không di chuyển khi chưa an toàn.

Giữa những cơn mưa lũ dồn dập, lực lượng chức năng không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Khi ấy, ý thức và trách nhiệm của từng người dân chính là “lá chắn” đầu tiên và quan trọng nhất.