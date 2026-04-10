Tăng cường hợp tác, thắt chặt hữu nghị Việt - Lào

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế và đồng chí Bounlai Boutthi, Bí thư Tỉnh ủy Sekong trao đổi tại buổi làm việc

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Sekong có đồng chí Bounlai Boutthi, UVTW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Khanty Silavong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Chính quyền tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, Huế và Sekong là hai địa phương láng giềng có mối quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục và y tế, đồng thời duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình đoàn kết giữa hai địa phương.

Tỉnh Sekong tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thành phố Huế trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn; đồng thời tạo điều kiện triển khai các hoạt động liên quan. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; hỗ trợ người dân tỉnh Sekong sang khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Huế.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế trao quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh Sekong

Về định hướng thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025, hướng tới ký kết giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, du lịch và giao lưu nhân dân gắn với Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cũng đề nghị tỉnh Sekong phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến kè chống sạt lở khu vực mốc 664, cắm mốc biên giới và đẩy nhanh tiến độ tuyến đường từ huyện Ka Lừm mới đến cửa khẩu Tà Vàng, nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa hai bên. Đề xuất vận chuyển than qua tuyến A Lưới - cảng Chân Mây. Thành phố Huế giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, sớm có phản hồi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bounlai Boutthi, Bí thư Tỉnh ủy Sekong bày tỏ vui mừng đón đoàn công tác thành phố Huế sang thăm, chúc tết Bunpimay và khẳng định luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Huế. Đồng chí Bounlai Boutthi đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của Huế, đặc biệt trong lĩnh vực y tế khi nhiều cán bộ, người dân Sekong được khám chữa bệnh, lựa chọn đến Huế điều trị. Tỉnh Sekong mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nguồn nhân lực, y tế, văn hóa, giáo dục và quản lý, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay 2026, đoàn công tác thành phố Huế đã trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Sekong, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương.