Hơn 400 học viên tham gia khóa đào tạo “Chăm sóc người bệnh ngoại khoa”

Chăm sóc người bệnh tại BVTW Huế

Tham dự có hơn 400 học viên tham gia trực tiếp lẫn trực tuyến.



Theo Ban tổ chức, khóa đào tạo có nhiều nội dung chuyên môn thiết thực, bám sát nhu cầu thực tiễn tại các đơn vị lâm sàng. Học viên được cập nhật kiến thức về chăm sóc người bệnh trước và sau phẫu thuật; chăm sóc người bệnh phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, lồng ngực - tim mạch, thần kinh - sọ não, tiết niệu, tiêu hóa; phục hồi chức năng và dinh dưỡng cho người bệnh ngoại khoa. Bên cạnh đó, chương trình còn tập trung hướng dẫn các quy trình kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu như thay băng, cắt chỉ vết thương sạch và vết thương nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo, mở khí quản…

Thông qua khóa đào tạo, các học viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực điều dưỡng ngoại khoa, từ đó vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn tại đơn vị. Chương trình cũng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình điều trị người bệnh ngoại khoa.