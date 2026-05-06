Khởi công “Mái ấm Công đoàn” cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HNN.VN - Ngày 6/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế (HBI) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Hồ Thị Tuyết, công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp.

Khởi công Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Hồ Thị Tuyết 

Ngôi nhà được khởi công xây dựng trên diện tích khoảng 90m², tại số 8/325 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài. Trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 60 triệu đồng. Đây là nguồn quỹ được hình thành từ sự đóng góp, sẻ chia của đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ những trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Căn nhà cũ của gia đình chị Tuyết đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái xập xệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Gia đình chị thuộc diện khó khăn khi chồng làm công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế, thu nhập thấp.

Không chỉ áp lực về kinh tế, gia đình chị còn trải qua nhiều mất mát khi một người con qua đời cách đây vài năm sau biến chứng nhiễm trùng hậu phẫu. Bản thân chị Tuyết cũng đang điều trị bệnh trầm cảm.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” không chỉ giúp đoàn viên có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là nguồn động viên tinh thần để người lao động yên tâm làm việc, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoạt động được triển khai trong Tháng Công nhân 2026, thể hiện vai trò đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Mái ấm Công đoànHồ Thị TuyếtHuếHBI
Khai mở động lực tăng trưởng từ di sản

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với UBND TP. Huế về tình hình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Về Huế để chữa lành

Không gian trầm mặc, nhịp sống chậm rãi và cảnh quan thơ mộng khiến Huế trở thành lựa chọn của nhiều người khi muốn tìm về sự bình yên. Không ồn ào, vội vã, mảnh đất Cố đô dường như mang trong mình nhịp thở riêng, đủ chậm để người ta lắng nghe bản thân và đủ dịu dàng để xoa dịu những bộn bề.

