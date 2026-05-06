Khởi công “Mái ấm Công đoàn” cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Hồ Thị Tuyết

Ngôi nhà được khởi công xây dựng trên diện tích khoảng 90m², tại số 8/325 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài. Trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 60 triệu đồng. Đây là nguồn quỹ được hình thành từ sự đóng góp, sẻ chia của đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ những trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Căn nhà cũ của gia đình chị Tuyết đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái xập xệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Gia đình chị thuộc diện khó khăn khi chồng làm công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế, thu nhập thấp.

Không chỉ áp lực về kinh tế, gia đình chị còn trải qua nhiều mất mát khi một người con qua đời cách đây vài năm sau biến chứng nhiễm trùng hậu phẫu. Bản thân chị Tuyết cũng đang điều trị bệnh trầm cảm.

Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” không chỉ giúp đoàn viên có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là nguồn động viên tinh thần để người lao động yên tâm làm việc, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hoạt động được triển khai trong Tháng Công nhân 2026, thể hiện vai trò đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.