Thành phố Huế và tỉnh Miền Trung Sri Lanka hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác bền vững

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà lưu niệm cho Ngài Sarath B.S Abayakoon, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Huế và Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. Tiếp đoàn có Ngài Sarath Abeyakoon, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka cùng đại diện lãnh đạo thành phố Kandy và các cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Huế, 1 trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam đang phát triển theo mô hình đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thông minh. Với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường đầu tư thuận lợi, Huế đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Là Cố đô của Việt Nam, Huế hiện sở hữu 8 di sản được UNESCO công nhận cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú. Thành phố cũng là địa phương đăng cai Festival đặc trưng của Việt Nam, từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội mang tầm quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông với đầy đủ các loại hình đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có công suất phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm; cùng hệ thống cảng biển tại Phong Điền, Thuận An và Chân Mây. Đặc biệt, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái.

Từ những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo, lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Miền Trung Sri Lanka trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản, phát triển du lịch tâm linh, xúc tiến thương mại và nông nghiệp công nghệ cao...

Tại buổi làm việc. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Miền Trung Sri Lanka, Ngài Sarath Abeyakoon bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu TP. Huế, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng.

Theo Ngài Sarath Abeyakoon, hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, giáo dục và phát triển du lịch tâm linh, tạo nền tảng thuận lợi để xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững trong tương lai. Chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka mong muốn sớm triển khai các nội dung hợp tác cụ thể với TP. Huế trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi nước để xem xét, tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chính thức tại Huế nhân dịp đoàn lãnh đạo và nghệ thuật tỉnh Miền Trung Sri Lanka sang tham dự các hoạt động của Festival Huế trong thời gian tới.