Chủ động chăm lo Tết cho người lao động

Công nhân Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế tập trung sản xuất những ngày cuối năm

Chuẩn bị sớm

Tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế (KCN Phú Đa), công tác chăm lo tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được triển khai ngay từ đầu tháng 12 này. Những ngày này, Ban Chấp hành công đoàn công ty vừa tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa lập danh sách, phân loại nhu cầu quà tết cho hàng trăm đoàn viên, NLĐ để đặt hàng từ các nhà cung cấp uy tín.

Theo bà Nguyễn Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngoài tháng lương thứ 13, mỗi đoàn viên, NLĐ còn được nhận một suất quà trị giá 800.000 đồng; trong đó, Công ty hỗ trợ 600 ngàn đồng, Công đoàn hỗ trợ 200 ngàn đồng. Tôn trọng nhu cầu thực tế của NLĐ, Công đoàn Công ty lấy phiếu khảo sát, mỗi người được lựa chọn hai phần quà, gồm một phần từ Công ty và một phần từ Công đoàn, với nhiều phương án thiết thực như nhu yếu phẩm, thực phẩm, đồ uống... “Việc cho NLĐ trực tiếp đăng ký quà theo nhu cầu cá nhân không chỉ tạo sự chủ động, mà còn giúp món quà đến đúng mong muốn của người nhận”, bà Nguyên nói.

Tại Công ty TNHH MSV (KCN Phú Bài), công tác chăm lo tết Nguyên đán cho NLĐ cũng được DN và Công đoàn triển khai theo hướng ổn định, nhất quán như những năm trước.

Ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV cho biết, tết Nguyên đán Bính Ngọ, NLĐ công ty được thưởng 1,3 lương tháng 13, tính theo mức lương thực nhận bình quân năm, kèm theo quà và các khoản thưởng cuối năm theo quy định nội bộ. “Ban Giám đốc đang rà soát, hoàn tất thủ tục để có quyết định chính thức và sẽ công bố công khai trong thời gian sớm nhất, nhưng chủ trương chăm lo Tết cho NLĐ cơ bản vẫn được giữ ổn định”, ông Hoàng nói.

Sản xuất đồ chơi trẻ em tại Công ty TNHH Chế Xuất Billion Max Việt Nam

Theo ông Lê Quý Hoàng, yếu tố quan trọng giúp DN chủ động trong công tác chăm lo Tết cho NLĐ là tình hình sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định và khả quan. Đơn hàng hiện tại của Công ty đã được ký kín đến hết năm 2026. Qua đó, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho toàn thể đoàn viên, NLĐ.

Công ty TNHH MSV đang tạo việc làm cho 1.186 lao động, thu nhập bình quân năm 2025 đạt khoảng 8,7 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn so với năm 2024. Mức lương cơ bản thấp nhất dành cho công nhân mới vào làm là 5,05 triệu đồng/tháng, được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Con số này cho thấy sự quan tâm của DN đối với chính sách tiền lương, phúc lợi - nền tảng để NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài.

Thưởng Tết được đưa vào thỏa ước lao động tập thể

Từ thực tế tại các DN cho thấy, việc chăm lo Tết cho NLĐ ngày càng đi vào nền nếp, có sự chuẩn bị sớm và gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh. Nhiều DN, nội dung thưởng Tết, trong đó có lương tháng 13 đã được tổ chức công đoàn cơ sở khéo léo đưa vào quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động. Đây chính là công cụ pháp lý và sự yên tâm cho NLĐ, kể cả trong trường hợp DN chưa công bố sớm phương án thưởng Tết. Về phía người sử dụng lao động, việc chủ động thưởng Tết cũng không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn là giải pháp quan trọng để giữ chân lao động, ổn định sản xuất lâu dài.

Cùng với công đoàn cơ sở và DN, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế cho biết, cao điểm chăm lo Tết sẽ diễn ra từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2/2026, với các hoạt động như: thăm, tặng quà tại DN đông công nhân, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, thăm hỏi công nhân tại các khu nhà trọ, công trường trước thời khắc giao thừa... Công đoàn các cấp cũng tăng cường đối thoại, khảo sát tình hình trả lương, thưởng Tết tại DN. Qua đó, kịp thời phát hiện, hỗ trợ NLĐ tại các đơn vị nợ lương, gặp khó khăn hoặc có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động, bảo đảm quyền lợi chính đáng của NLĐ.

Từ sự chủ động của DN, sự sát sao của công đoàn cơ sở đến vai trò điều phối, hỗ trợ của công đoàn cấp trên, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn thành phố đang nỗ lực triển khai. Những suất quà, những khoản thưởng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự ghi nhận, sẻ chia, tạo thêm niềm tin để NLĐ yên tâm gắn bó, đồng hành cùng DN.