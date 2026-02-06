Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà Tết các đơn vị, cá nhân

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế trao đổi chia sẻ thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương với thân nhân đồng chí Ngô Yên Thi. Ảnh: Minh Văn

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến dâng hương tại gia đình đồng chí Ngô Yên Thi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), người lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng trong các giai đoạn phát triển của địa phương. Đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ sâu sắc đối với những cống hiến của đồng chí Ngô Yên Thi cho Đảng, cho quê hương thành phố Huế.

Trò chuyện cùng thân nhân gia đình, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, đồng thời chia sẻ những kết quả nổi bật mà thành phố Huế đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định, những thành tựu hôm nay là sự tiếp nối, kế thừa nền tảng vững chắc mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công xây dựng. Đảng bộ và Nhân dân thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ và xem đó là nguồn động lực tinh thần to lớn để tiếp tục phấn đấu xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế động viên, trao quà Tết cho các mẹ tại Trung tâm. Ảnh: Minh Văn

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công với cách mạng (77 Yết Kiêu, phường Phú Xuân). Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Trung đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các mẹ, các chị là thân nhân liệt sĩ, người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng; gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an vui và nhiều niềm vui đến từng cá nhân đang sinh sống, điều dưỡng tại Trung tâm.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người có công. Đồng chí nhấn mạnh, công tác “đền ơn đáp nghĩa” luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Đình Trung bày tỏ mong muốn các mẹ, các chị là thân nhân liệt sĩ và người có công mạnh khỏe, vui tết hạnh phúc và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, động viên con cháu và Nhân dân địa phương tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng cùng ngày, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Tết tại cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình (phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thăm, tặng quà và chúc Tết ở cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình. Ảnh: Hữu Phúc

Hiện nay, cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình đang chăm sóc, nuôi dưỡng 33 em khuyết tật. Cơ sở vừa chăm lo, vừa dạy chữ, các kỹ năng và tiền hướng nghiệp cho các em. Trong dịp tết Bính Ngọ, cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình tổ chức các hoạt động vui chơi, làm bánh chưng, bánh tét và chuẩn bị quà Tết cho các em.

Tại buổi thăm, đồng chí Phan Xuân Toàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, học tập của các em; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái, sự ân cần chu đáo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của các cán bộ, nhân viên tại cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thăm và xem các em ở cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình làm sản phẩm thủ công. Ảnh: Hữu Phúc

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy chúc các cán bộ, nhân viên và các em được nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình có một cái Tết nhiều sức khỏe và niềm vui. Đồng chí Phan Xuân Toàn mong muốn, cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các em, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Dịp này, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cũng đến thăm, chúc Tết ông Lê Văn Đại, thương binh 26%, trú tại tổ 4, phường Vỹ Dạ. Ông Đại hiện cũng là bí thư chi bộ của tổ dân phố.

Trao tặng quà Tết cùng những lời hỏi thăm ân cần, lời chúc đến ông Lê Văn Đại, đồng chí Phan Xuân Toàn cảm ơn những đóng góp của ông Đại và mong muốn ông với cương vị là Bí thư chi bộ tổ dân phố 4, tiếp tục nêu gương, cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cũng sẽ đến thăm, chúc Tết một số cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng; đồn biên phòng Vinh Xuân và Hải đội 2 Biên phòng.

Cũng trong sáng 6/2, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Sửu đã đến thăm, chúc Tết một số trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Lộc Thủy và phường Thủy Xuân.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu tặng quà Tết Làng Trẻ em SOS Huế. Ảnh: Anh Phong

Tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Nước Ngọt (xã Lộc Thủy), đồng chí Nguyễn Thị Sửu đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ với các trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Hiện cơ sở đang nuôi dạy nhiều trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trong đó có một số em đến từ TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị. Đáng ghi nhận, nhiều trẻ em khuyết tật được chăm sóc tại cơ sở đã phát huy tốt năng lực, sở trường, từng bước chủ động, tích cực hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Sửu lì xì Tết đến các em Làng Trẻ em SOS Huế. Ảnh: Anh Phong

Đến thăm Làng Trẻ em SOS Huế - một trong 17 Làng Trẻ em SOS trên cả nước, đồng chí Nguyễn Thị Sửu đã động viên, chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của các em nhỏ nơi đây. Hiện nay, Làng Trẻ em SOS Huế đang nuôi dưỡng 55 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ và trẻ em bị bỏ rơi. Đặc biệt, làng vui mừng khi có 9 em đang theo học tại các trường đại học ở TP. Huế, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Sửu mong muốn các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn là điểm tựa vững chắc, chỗ dựa tin cậy cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế trong xã hội.