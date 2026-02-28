Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết: Thay đổi từ tư duy của người lao động

Người lao động có xu hướng lựa chọn tiếp tục công việc hiện tại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

"Nhảy việc" không còn là “xu hướng” đầu năm

Đánh giá về tình hình lao động trước Tết Nguyên đán, Bộ Nội vụ cho biết nhu cầu tuyển dụng lao động tăng đáng kể khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành đơn hàng cuối năm và chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động sau Tết.

Tăng trưởng nhu cầu làm việc mùa Tết được thể hiện rõ khi nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất mạnh dạn bố trí lao động làm việc xuyên Tết để không ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất và gia tăng năng suất.

Nhìn chung, theo dự báo của Bộ Nội vụ, thị trường lao động quý I/2026 có thể tăng thêm khoảng 300.000 người có việc làm so quý IV/2025, đưa tổng số lao động có việc làm trên cả nước lên khoảng 53 triệu người, cho thấy nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ ngay từ đầu năm

Tuy vậy, trong giai đoạn kết thúc kỳ nghỉ Tết, tình hình thị trường lao động có dấu hiệu tích cực là tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết đạt hơn 95%, cao hơn một số năm trước và không xuất hiện tình trạng biến động nhân sự diện rộng.

Tương tự, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đều phản ánh lực lượng lao động trở lại làm việc đúng hẹn, chỉ có biến động nhỏ ở một số vị trí phổ thông.

Giai đoạn hậu dịch Covid-19 từng chứng kiến sự dịch chuyển lao động mạnh mẽ kéo dài đến năm 2025. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ về thị trường lao động Việt Nam quý IV/2025, đầu năm 2026, nền kinh tế dần ổn định, doanh nghiệp tái cấu trúc và chính sách giữ chân nhân sự được chú trọng hơn, đây cũng là một trong những lý do khiến hiện tượng “nhảy việc” sau Tết không còn sôi động như trước.

Những suy tính của người lao động

Trái với tâm lý “nhận thưởng Tết rồi xin nghỉ tìm việc mới” từng phổ biến ở một bộ phận lao động trẻ, sau Tết 2026, nhiều người đã lựa chọn ở lại với công việc hiện tại. Quyết định này không chỉ xuất phát từ yếu tố thu nhập, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp và bối cảnh kinh tế-xã hội.

Chị Nguyễn Phương Linh (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết từng có ý định nghỉ việc trước Tết. Tuy nhiên, sau khi tham khảo thị trường tuyển dụng, chị quyết định tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại.

“Mình nhận thấy các vị trí mới thường yêu cầu cao hơn về kỹ năng tin học và ngoại ngữ. Nếu nghỉ ngay sau Tết, mình sẽ phải cân nhắc tới rủi ro áp lực tài chính trong khi chưa chắc tìm được môi trường tốt hơn. Ở lại đây trước hết để bảo đảm thu nhập, trong thời gian đó, mình tích lũy thêm kinh nghiệm, sau đó tìm cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc cũng không muộn”, chị Linh chia sẻ.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn tăng, chuyển việc không còn đơn thuần là thay đổi môi trường làm việc, mà kéo theo nhiều rủi ro về thu nhập, bảo hiểm và thời gian thử việc. Tuy nhiên, không phải tất cả đều lựa chọn ở lại. Với một bộ phận người trẻ, sau Tết vẫn là thời điểm phù hợp để khởi động hành trình mới.

Anh Nguyễn Trường (26 tuổi, thường trú tại Hà Nội) vừa chuyển việc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Trường cho biết, quyết định này đã được anh cân nhắc và chuẩn bị từ trước, yếu tố thu nhập không phải là lý do duy nhất. Mức lương ở công ty mới chỉ tăng khoảng 15%, nhưng kỳ vọng nhiều hơn ở môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội tiếp cận công nghệ mới.

“Tôi muốn tìm cơ hội để được trải nghiệm và thử thách bản thân. Ở công ty cũ, công việc khá ổn định nhưng ít thay đổi. Tôi nghĩ nếu còn trẻ mà không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì sẽ khó tiến xa hơn”, Trường chia sẻ. Theo anh, quyết định nghỉ việc lần này đến từ suy nghĩ sự ổn định và an nhàn là chất gây nghiện làm tê liệt khả năng chiến đấu và phát triển của người trẻ.

Dù vậy, việc thay đổi công việc ngay sau Tết cũng đi kèm không ít áp lực. Trường kể lại những ngày đầu chuyển việc, khi Thủ đô Hà Nội bước vào những ngày mưa kéo dài, công ty mới lại cách nhà xa hơn, nằm ở khu vực ngoại thành nên thời gian đầu anh phải làm quen dần với nhiều khó khăn hơn, từ việc di chuyển, thích nghi với nhịp sinh hoạt mới, đến việc hòa nhập với một môi trường hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, Trường chia sẻ rằng, sự dịch chuyển này lại mang đến cho anh một cảm giác “reset” [thiết lập lại - PV], sự chủ động khép lại một năm cũ để bước sang năm mới với một tinh thần mới, với một phiên bản sẵn sàng học hỏi hơn, mở lòng hơn. Anh cũng cho rằng, các bạn trẻ hãy chọn một nơi khiến bạn phải nỗ lực để xứng tầm chứ đừng chọn một nơi khiến bạn quên mất cách để cố gắng.

“Chìa khóa” giúp hạ nhiệt làn sóng "nhảy việc" sau Tết

Bên cạnh sự lựa chọn "rời đi" hay "ở lại" của người lao động, giới chuyên gia cho rằng: Sự “hạ nhiệt” của xu hướng nhảy việc sau Tết năm nay phản ánh trạng thái cân bằng hơn của thị trường lao động. Tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc cao cho thấy, quan hệ lao động đang dần ổn định, niềm tin giữa người lao động và doanh nghiệp được củng cố. Điều này giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất, hạn chế gián đoạn đơn hàng và giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo lại nhân sự mới.

Vì vậy, không thể phủ nhận vai trò của doanh nghiệp trong việc giảm tỷ lệ nghỉ việc. Thay vì bị động trước nguy cơ thiếu hụt nhân sự, nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng chính sách giữ chân lao động từ sớm. Ngoài lương, thưởng và các khoản lì-xì đầu năm, không ít doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón công nhân về quê và quay lại làm việc, hỗ trợ tiền trọ, tăng phụ cấp chuyên cần hoặc triển khai các chương trình bốc thăm, du xuân đầu năm nhằm tạo không khí gắn kết.

Ở một công ty sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông H.V.T., Giám đốc nhân sự chia sẻ: “Chúng tôi thông báo tăng phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ chi phí đi lại và cải thiện bữa ăn ca. Sau Tết, gần như 98% lao động quay lại làm việc đúng lịch”.

Quản lý nhân sự của doanh nghiệp An Phát Xanh (Hải Dương) cho biết: “Nắm bắt tâm lý nhân viên, tôi và team nhân sự tổ chức gặp mặt đầu xuân, làm việc cùng ban lãnh đạo để công bố kế hoạch tăng lương theo lộ trình rõ ràng. Khi nhìn thấy cơ hội phát triển cụ thể, nhân viên sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định nghỉ việc. Do làm tốt công tác này nên năm nay công ty tôi ghi nhận ít trường hợp nghỉ việc hơn năm ngoái rất nhiều".

Theo chia sẻ từ đơn vị, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng và thị trường tuyển dụng cạnh tranh hơn, việc cải thiện môi trường làm việc, minh bạch chính sách thăng tiến và bảo đảm quyền lợi bảo hiểm trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động. Chính những thay đổi này đã góp phần khiến “cơn sốt” "nhảy việc" sau Tết dần "hạ nhiệt", thay vào đó là sự ổn định tương đối của thị trường lao động đầu năm 2026.

Dù không còn làn sóng chuyển việc ồ ạt, các doanh nghiệp không nên chủ quan trong chiến lược giữ chân nhân sự. Thế hệ lao động trẻ vẫn đặt nặng yếu tố môi trường làm việc, cân bằng cuộc sống và cơ hội phát triển. Nếu không đáp ứng được những kỳ vọng này, biến động nhân sự có thể quay trở lại khi kinh tế phục hồi mạnh hơn.

