Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Bác Hồ

Lễ rước Bác Hồ trong một lễ hội từng được tổ chức ở Dương Nỗ

Ngày 6/5, bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế cho hay lễ hội làng Dương Nỗ 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

Chương trình với nhiều hoạt động như Lễ rước và dâng hoa Sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thả hoa đăng, khai mạc lễ hội, giới thiệu các sản phẩm du lịch - OCOP địa phương, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, triển lãm, hội thi kể chuyện… Các sự kiện này sẽ diễn ra trải dài trong 3 ngày ở Đình làng Dương Nỗ và Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Dương Nỗ.

Dương Nỗ là nơi đã chứng kiến những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn lên và bắt đầu đi học, là nơi Người được sống trong tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương, đùm bọc của bà con nhân dân, được hòa mình trong đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng. Có thể nói, những năm tháng sống ở đây, hồn đất, tình người đã góp phần hun đúc nên người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với trí tuệ lỗi lạc, trái tim nhiệt huyết, tâm hồn thanh cao và trên hết là lòng yêu quê hương đất nước, yêu thương đồng bào, chuyển hóa thành khát vọng cứu nước, cứu dân.

Theo bà Trai, lễ hội làng Dương Nỗ 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một thông điệp, lời mời gọi tha thiết gửi đến công chúng và du khách gần xa: hãy một lần ghé thăm, để lắng nghe nhịp thở của lịch sử, để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình và sâu lắng của một vùng quê đã góp phần hình thành nên một nhân cách lớn. Về với lễ hội không chỉ là hành trình về không gian, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, với những giá trị bền vững của dân tộc.