Khai mở động lực tăng trưởng từ di sản

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía TP. Huế có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Hướng đến mô hình “đô thị di sản đặc trưng”

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, Huế đang đứng trước cơ hội lớn để định hình mô hình phát triển đặc thù của một đô thị di sản. Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, lợi thế lớn nhất của Huế chính là chiều sâu văn hóa, lịch sử và hệ thống di sản hiếm có.

Hiện, Huế là địa phương duy nhất trong cả nước sở hữu 8 di sản được UNESCO ghi danh. Những năm gần đây, nhiều công trình trọng điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đã được trùng tu, phục hồi và đưa vào khai thác như Điện Kiến Trung, Điện Thái Hòa, lăng Gia Long, Hải Vân Quan… Không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn, các công trình này đang dần trở thành điểm nhấn thu hút khách du lịch, tạo thêm nguồn thu và mở ra hướng phát triển “kinh tế di sản”.

Huế cũng đẩy mạnh phục hồi các giá trị văn hóa phi vật thể như Nhã nhạc, Ca Huế, lễ hội cung đình, nghề thủ công truyền thống; đồng thời phát triển không gian văn hóa cộng đồng, phố đi bộ, phố ẩm thực và các hoạt động nghệ thuật về đêm.

Theo báo cáo của UBND TP. Huế, năm 2025, địa phương đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 13.200 tỉ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Huế đã đón hơn 2,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỉ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Đặc biệt, dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Huế ghi nhận lượng khách tăng đột biến với khoảng 610.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ. Riêng ngày 1/5, Quần thể di tích Cố đô Huế đón hơn 31.000 lượt khách, doanh thu đạt 4,2 tỉ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Huế trở thành trung tâm sáng tạo văn học nghệ thuật đặc sắc, hình mẫu “đô thị di sản đặc trưng” của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Xa hơn, đến năm 2045, Huế đặt mục tiêu trở thành “đô thị di sản đặc trưng - thông minh”, là trung tâm văn hóa đặc sắc của khu vực châu Á, đồng thời đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP của thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Huế xác định ba trụ cột phát triển gồm: Bảo tồn di sản gắn với kinh tế di sản; xây dựng hệ sinh thái du lịch - công nghiệp văn hóa hiện đại; phát huy yếu tố con người, bản sắc Huế.

Trong chiến lược mới, công nghiệp văn hóa được xem là lĩnh vực trọng tâm. Thành phố định hướng phát triển mạnh các ngành có lợi thế như ẩm thực, áo dài, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, du lịch đêm và các sản phẩm trải nghiệm văn hóa.

Một trong những ý tưởng đáng chú ý là xây dựng “Đại Nội về đêm” thành sản phẩm văn hóa - du lịch mũi nhọn, kết nối với hệ thống phố đi bộ và dịch vụ thương mại quanh Hoàng thành nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách. Huế cũng đặt mục tiêu xây dựng các tuyến phố ẩm thực cung đình - dân gian đạt chuẩn quốc tế, trung tâm trải nghiệm may đo áo dài, phát triển du lịch MICE, du lịch tàu biển qua cảng Chân Mây, du lịch đường sắt “Kết nối di sản miền Trung” và các mô hình du lịch xanh, du lịch carbon thấp. Cùng với đó là chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Mở rộng dư địa tăng trưởng từ di sản

Tại buổi làm việc, UBND TP Huế cũng kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm hỗ trợ nhiều nội dung trọng tâm nhằm tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, thành phố đề xuất hỗ trợ hoàn thiện các hồ sơ trình UNESCO đối với một số di sản tiêu biểu; sớm hoàn tất các thủ tục phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án văn hóa, di sản và chuyển đổi số.

Huế cũng kiến nghị Trung ương xem xét, cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và du lịch bền vững trong thời gian tới.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao những kết quả Huế đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị TP. Huế tiếp tục phát huy bản sắc riêng để hoàn thiện mô hình đô thị di sản đặc trưng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa với các lĩnh vực có lợi thế như áo dài, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn và nghiên cứu xây dựng phim trường Huế.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Huế cần tiếp tục xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời nâng cao năng lực hợp tác quốc tế và chủ động tổ chức các sự kiện lớn mang tầm khu vực, quốc tế để lan tỏa hình ảnh văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng cho biết Bộ sẽ giao các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, phối hợp hướng dẫn và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.