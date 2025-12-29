  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 30/12/2025 15:08

Doanh nghiệp Huế thưởng Tết cao nhất hơn 324 triệu đồng/người

HNN.VN - Sáng 30/12, Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết, năm 2025, tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn cơ bản ổn định; tiền lương và thưởng Tết của người lao động (NLĐ) tiếp tục có xu hướng tăng so với năm trước, không phát sinh tình trạng nợ lương.

Gần 30.000 suất quà Tết lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc dịp Xuân Bính Ngọ 2026Cùng người nghèo đón Tết an vui Doanh nghiệp tập trung sản xuất và chăm lo Tết cho người lao động

Lao động sản xuất tại Công ty CP Dệt may Huế 

Theo Sở Nội vụ, đến nay đơn vị đã tiếp nhận 252 báo cáo của DN về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kết quả tổng hợp cho thấy, mức lương bình quân năm 2025 đạt 8,759 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,26% so với năm 2024. Trong đó, khối DN dân doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mức lương bình quân khá; nhiều DN có mức lương cao nhất lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng đối với các vị trí quản lý, chuyên gia kỹ thuật cao.

Về tiền thưởng, thưởng Tết Dương lịch năm 2026 bình quân đạt 1,128 triệu đồng/người, tăng 10,48% so với kết quả khảo sát năm 2024. Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân đạt 7,759 triệu đồng/người, tăng 31,70% so với năm trước.

Đáng chú ý, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có sự chênh lệch khá lớn giữa các loại hình DN. Trong đó, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ghi nhận mức thưởng cao nhất 324,457 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. DN dân doanh có mức thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng/người, thấp nhất 500 ngàn đồng/người. Đối với DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 110 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người; còn công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết cao nhất 22,560 triệu đồng/người, thấp nhất 3 triệu đồng/người.

Theo Sở Nội vụ, các mức thưởng cao nhất tập trung ở các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, may mặc.

Hải Thuận
 Từ khóa:
thưởng tếtHuếdoanh nghiệpcao nhất
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2025

Với nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, kinh tế - xã hội năm 2025 đã đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2025
Giải mã thêm một giai đoạn biến động trong lịch sử Huế

Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế vừa cho ra mắt cuốn sách “Nhân vật lịch sử trong cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước tại cửa biển Thuận An và Kinh đô Huế (1883 - 1885)”. Sách do TS. Phan Tiến Dũng chủ biên, Nxb Thuận Hóa ấn hành, dày 380 trang, tập hợp 18 bài nghiên cứu của 21 tác giả.

Giải mã thêm một giai đoạn biến động trong lịch sử Huế
Doanh nghiệp tăng ca, đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu

Để kịp tiến độ các đơn hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp (DN) đã chủ động tăng ca, mở rộng tuyển dụng, đồng thời triển khai các chính sách chăm lo thiết thực nhằm giữ chân người lao động (NLĐ), bảo đảm nhịp sản xuất ổn định trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều thách thức.

Doanh nghiệp tăng ca, đảm bảo các đơn hàng xuất khẩu
Huế trước bài toán thoát lũ

Sau khi Huế ngày nay khởi đăng loạt bài 3 kỳ “Đô thị di sản và tầm nhìn thích ứng biến đổi khí hậu”, GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam đã có bài viết về nguyên nhân cốt lõi khiến Huế thường xuyên ngập lụt, cũng như giới hạn của các giải pháp kiểm soát lũ hiện nay. Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài viết của ông đến quý bạn đọc.

Huế trước bài toán thoát lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top