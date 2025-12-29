Doanh nghiệp Huế thưởng Tết cao nhất hơn 324 triệu đồng/người

Lao động sản xuất tại Công ty CP Dệt may Huế

Theo Sở Nội vụ, đến nay đơn vị đã tiếp nhận 252 báo cáo của DN về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Kết quả tổng hợp cho thấy, mức lương bình quân năm 2025 đạt 8,759 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,26% so với năm 2024. Trong đó, khối DN dân doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mức lương bình quân khá; nhiều DN có mức lương cao nhất lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng đối với các vị trí quản lý, chuyên gia kỹ thuật cao.

Về tiền thưởng, thưởng Tết Dương lịch năm 2026 bình quân đạt 1,128 triệu đồng/người, tăng 10,48% so với kết quả khảo sát năm 2024. Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mức thưởng bình quân đạt 7,759 triệu đồng/người, tăng 31,70% so với năm trước.

Đáng chú ý, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có sự chênh lệch khá lớn giữa các loại hình DN. Trong đó, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ghi nhận mức thưởng cao nhất 324,457 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. DN dân doanh có mức thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng/người, thấp nhất 500 ngàn đồng/người. Đối với DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 110 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người; còn công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết cao nhất 22,560 triệu đồng/người, thấp nhất 3 triệu đồng/người.

Theo Sở Nội vụ, các mức thưởng cao nhất tập trung ở các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, may mặc.