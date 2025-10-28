Mực nước các sông vẫn vượt báo động III, hồ chứa tiếp tục xả lũ

Tình trạng ngập lũ được dự báo vẫn còn tiếp tục kéo dài

Tại trạm Kim Long trên sông Hương, mực nước đo được lúc 11 giờ sáng là +4,60m, cao hơn báo động III tới 1,1m. Ở trạm Dã Viên, mực nước cũng duy trì ở mức +4,37m, tiếp tục ở ngưỡng rất cao.

Trên sông Bồ, trạm Phú Ốc ghi nhận +4,77m, vượt báo động III (4,5m) khoảng 0,27m; trong khi trạm Tứ Phú đạt +4,43m, xấp xỉ ngưỡng báo động cao nhất.

Hồ chứa xả điều tiết lớn, tổng lưu lượng gần 6.000 m³/s. Ba hồ thủy điện lớn trên thượng nguồn sông Hương - Hương Điền, Bình Điền và Tả Trạch đều đang vận hành xả qua tràn và phát điện.

Hồ Hương Điền đạt mực nước +57,72m, xả ra hạ du 1.968 m³/s, gần bằng lưu lượng đến.

Hồ Bình Điền giữ mực nước +85,00m, xả 2.170 m³/s.

Hồ Tả Trạch, công trình điều tiết chính của sông Hương ghi nhận +46,86m, xả 2.257 m³/s. Tổng lưu lượng xả về hạ du đạt gần 6.400 m³/s, trong đó lượng nước dồn về sông Hương chiếm phần lớn.

Tất cả các hồ đều đang dưới cao trình mực nước dâng bình thường, cho thấy vẫn còn dung tích phòng lũ nhưng đã tiệm cận giới hạn vận hành an toàn.

Hiện, duy trì mở toàn bộ 15 cửa Đập Thảo Long Để đảm bảo thoát lũ nhanh, Đập Thảo Long – công trình kiểm soát mặn, giữ ngọt cuối sông Hương đã mở toàn bộ 15/15 cửa van từ đêm 27/10 đến nay. Mực nước trước và sau đập chênh lệch nhỏ, cho thấy khả năng thoát lũ đang được phát huy tối đa. Cảnh báo ngập vùng hạ du khi nước sông Hương và sông Bồ đều vượt báo động III,

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường ngập nước, chủ động di chuyển tài sản, gia súc đến nơi cao ráo; đồng thời tiếp tục theo dõi thông tin xả lũ, mực nước qua các kênh chính thức và ứng dụng Hue-S để kịp thời ứng phó.

Trong khi đó, với tình hình hiện nay, theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố, ngập lụt nghiêm trọng và kéo dài tại hạ lưu các sông, vùng trũng thấp, khu đô thị vẫn diễn ra. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại khu vực miền núi, các sườn dốc, ven suối…