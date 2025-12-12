  • Huế ngày nay Online
Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm mai táng thân mẫu Bác Hồ

HNN.VN - Sau 3 tháng triển khai thi công tu bổ, tôn tạo, Di tích lịch sử địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) với nhiều hạng mục đã hoàn tất.

Cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan 

Chiều 12/12, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan tại núi Bân (phường An Cựu, TP. Huế).

Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868 tại Nghệ An, mất năm 1901 tại Huế. Bà xuất thân trong một gia đình nho học, là người phụ nữ Việt Nam tài hoa, nhân hậu, đảm đang và giàu đức hy sinh. Năm 1895, bà theo chồng cùng hai con từ quê nhà Nghệ An vào Huế để ông Nguyễn Sinh Sắc theo học và dự thi Hội.

Trong những năm tháng sống ở Kinh thành, gia đình trải qua nhiều gian truân. Cuối năm 1900, bà sinh người con thứ 4. Do sức khỏe yếu và hoàn cảnh khó khăn, bà qua đời ngày 10/2/1901, tức 22 tháng Chạp năm Canh Tý, khi mới 33 tuổi. Phần mộ của bà được bà con lối xóm an táng tại triền núi Bân, là địa diểm di tích hiện nay cho đến năm 1922, hài cốt của bà đã được cải táng đưa về quê nhà.

Năm 1990, Nhà bia tưởng niệm được xây dựng tại vị trí mộ gốc của bà. Sau đó, các năm 2002, 2008 và 2024, công trình tiếp tục được chỉnh trang, tôn tạo. Di tích được xếp hạng di tích cấp thành phố năm 2008. 

 Các đại biểu dâng hương sau lễ khánh thành

Năm 2025, di tích được đầu tư tu bổ hoàn chỉnh với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Trong đó tập trung các hạng mục tu bổ nhà bia, gia cố nền, lát đá sân; mở rộng đường vào; xây mới cổng di tích; cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh, ghế đá; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cấp nước, camera; sắp xếp lại biển chỉ dẫn và các hạng mục phụ trợ…

Theo bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế, việc tu bổ, tôn tạo tuân thủ nguyên tắc bảo tồn nguyên trạng kiến trúc nhà bia năm 1990, hài hòa với không gian rừng thông phía Tây núi Bân.

N. MINH
