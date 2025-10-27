  • Huế ngày nay Online
Chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

HNN.VN - Sáng 27/10, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đã có Công điện khẩn về việc chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

 Mưa lớn gây sạt lở đất dọc bờ sông Bồ, xã Quảng Điền

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Huế tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi sát dự báo, diễn biến tình hình mưa, lũ kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân, Nhà nước; kiểm tra rà soát, rút toàn bộ lực lượng ra khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn, trên các phương tiện thông tin đại chúng (Hue-S, Facebook, trang thông tin phòng, chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng thủy văn thành phố) để chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

UBND các xã, phường tiếp tục, khẩn trương triển khai phương án ứng phó từng loại thiên tai (lũ, ngập lụt, sạt lở đất) theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn theo phương án đã phê duyệt, ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật).

Tuyên truyền người dân hạn chế di chuyển trên các sông, hồ khi nước chảy xiết; tuyệt đối không cho các phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh... không đảm bảo an toàn, không có đủ các trang thiết bị an toàn (áo phao, phao tròn, vật liệu nổi đảm bảo).

Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 24/24, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa bảo đảm mực nước theo quy định tại Quyết định 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Các đơn vị và địa phương liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định; để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

TÂM ANH
