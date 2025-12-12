Cuộc hội ngộ của điện ảnh và nhiếp ảnh Đức trên đất Huế

Phim “Bầu trời đỏ lửa” mở màn liên hoan phim thường niên Đức KinoFest 2025 diễn ra tại Huế

Sau nhiều thành phố lớn, liên hoan phim thường niên Đức KinoFest 2025 đã chính thức dừng chân tại Huế và khai mạc với bộ phim “Bầu trời đỏ lửa” ngay tại không gian Điểm gặp gỡ liên văn hóa (94 Bạch Đằng, quận Phú Xuân) vào tối 12/12. Ngoài không gian Điểm gặp gỡ liên văn hóa, các bộ phim nằm trong liên hoan phim sẽ được trình chiếu tại rạp BHD Star Huế.

Với chủ đề “tái tưởng tượng về gia đình”, liên hoan phim được xem là bữa tiệc nghệ thuật được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Cùng “Bầu trời đỏ lửa”, những bộ phim nổi tiếng khác như “Nữ anh hùng”, “Niko và chuyến phiêu lưu đến dải cực quang”… cũng được trình chiếu trong dịp này.

Ở đó, người xem sẽ có những chiêm nghiệm giữa tiếng cười và mâu thuẫn, sự an ủi và phản kháng. Không chỉ vậy, phim còn truyền cảm hứng, thách thức và làm thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới.

Trong buổi trình chiếu mở màn, phim “Bầu trời đỏ lửa” (đạo diễn Christian Petzold) thuộc thể loại chính kịch ra đời năm 2023 từng giành giải Gấu Bạc - giải của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim Berlin năm 2023, đã thật sự chinh phục khán giả.

Dài hơn 100 phút, bối cảnh phim xoay quanh 2 nhân vật Leon và Felix. Cả 2 dự định sẽ trải qua một mùa hè yên bình tại căn nhà nhỏ bên bờ biển, Leon viết tiểu thuyết, còn Felix sáng tác nghệ thuật.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi có thêm sự xuất hiện của Nadja và Devid. Cả 4 người phải chia sẻ không gian sống, dẫn đến những xung đột, phức tạp. Khung cảnh phim diễn ra dưới bầu trời đỏ lửa do cháy rừng, tạo nên không khí căng thẳng pha lẫn hài hước. Phim còn khắc họa sự mong manh giữa sáng tạo và ham muốn, giữa tiếng cười và nỗi u sầu cũng như mâu thuẫn cá nhân lẫn tập thể.

Liên hoan phim năm nay còn có phim hoạt hình - thể loại phim rất được các em thiếu nhi thích thú. Sẽ được chiếu sáng 14/12 tại rạp BHD Star Huế, “Niko và chuyến phiêu lưu đến dải cực quang” do Kari Juusonen, Jørgen Lerdam đạo diễn hứa hẹn cuốn hút khán giả nhí.

Được xem là bộ phim hoạt hình ấm áp, chuyện phim kể về chú tuần lộc nhỏ Niko, người mơ ước được gia nhập đội bay của ông già Noel. Khi chiếc xe trượt tuyết bị đánh cắp, Niko cùng các bạn lên đường cứu Giáng sinh. Dưới bầu trời rực rỡ ánh cực quang, cậu học được rằng lòng dũng cảm thật sự đến từ tình bạn và niềm tin vào chính mình.

Giám tuyển liên hoan phim thường niên Đức KinoFest 2025 - Lisabona Rahman chia sẻ, KinoFest 2025 giới thiệu một bản đồ điện ảnh về những ý niệm đa dạng và đang biến đổi xoay quanh câu hỏi: Gia đình là gì?

Các bộ phim năm nay mở rộng khái niệm ấy, vượt ra khỏi những định nghĩa truyền thống, nhìn nhận gia đình như một điều gì đó linh hoạt - được định hình bởi bối cảnh, công việc, lịch sử và cảm xúc.

Liên hoan phim năm nay cũng khám phá thế giới đôi khi bị che khuất bởi những công việc chăm sóc. Những người giúp việc, y tá, lao công - phần lớn là phụ nữ - được đặt ở trung tâm trong chính câu chuyện của họ. Những câu chuyện nhấn mạnh rằng, những việc họ làm đã nuôi dưỡng khái niệm “nhà” và “gia đình”, dù những công việc ấy vẫn thường bị xem nhẹ.

Một góc triển lãm "Nhìn hay được nhìn"

Ngoài điện ảnh, một triển lãm liên quan đến nhiếp ảnh Đức cũng được tổ chức ngay tại không gian Điểm gặp gỡ liên văn hóa.

Với chủ đề “Nhìn hay được nhìn”, triển lãm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức Birgit Kleber đã kể câu chuyện nằm trong dự án “Việt - Đức - 20 gương mặt, 20 câu chuyện”.

Ở đó, người xem có cơ hội chứng diện những bức chân dung là những nhân vật xuất sắc thuộc thế hệ trẻ trong cộng đồng người Việt tại Đức - những đóng góp của họ xứng đáng được nhìn nhận rộng rãi hơn.

Trước khi dừng chân tại Huế, nghệ sĩ nhiếp ảnh chân dung nổi tiếng này đã tổ chức hơn 30 triển lãm cá nhân trên khắp thế giới như Berlin, Frankfurt, Paris, New York… Qua ống kính của Birgit Kleber, các nhân vật đã được khắc họa trong ánh sáng tự nhiên và những tạo dáng được dàn dựng cẩn thận nhằm làm nổi bật đôi mắt của chủ thể.

Ông Oliver Brandt, Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội - đơn vị tổ chức liên hoan phim Đức và triển lãm nhiếp ảnh nói rằng, rất vui mừng khi đưa các chương trình nghệ thuật này đến với khán giả Huế. Thời gian qua, Viện Goethe Hà Nội đã kết nối và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện “ghé” Huế, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Viện Goethe và người dân Huế.