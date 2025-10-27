  • Huế ngày nay Online
Kịp thời hỗ trợ 1 sản phụ sinh thành công tại nhà

HNN.VN - Sáng 27/10, đại diện UBND xã Lộc An cho biết, các lực lượng cùng người dân địa phương đã phối hợp hỗ trợ 1 sản phụ sinh thành công tại nhà.

Di dời khẩn hàng chục hộ dân tránh lũGhi ở Phú Hồ, nơi con nước vừa vơi Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10

 

 Đưa đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh đến hỗ trợ sản phụ

Cụ thể, theo đại diện UBND xã Lộc An, đó là trường hợp chị T.T.N.A (sinh năm 1987), quê quán ở xã Lộc An nhưng lấy chồng ở xã Hưng Lộc. Do gần sinh, chị A về nhà mẹ đẻ tại thôn Quê Chữ, xã Lộc An ở để chờ sinh. Khoảng 5 giờ sáng 27/10, chị A. chuyển dạ trong khi mưa lớn, nước lũ lên.

Nhận được thông tin, đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Lộc An đã khẩn cấp hướng dẫn lực lượng y tế thôn và người dân hỗ trợ sản phụ sinh thành công. Địa phương, các lực lượng chức năng và đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh của trạm cũng nhanh chóng bơi ghe vào nhà của sản phụ để hỗ trợ sau sinh.

 Ban chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Phú Lộc phối hợp với chính quyền địa phương đưa ca nô đến chuyển sản phụ đến cơ sở y tế chăm sóc

Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Phú Lộc đưa ca nô vào nhà chị A. và phối hợp với lực lượng chờ sẵn để đưa sản phụ đến Trung tâm Y tế Phú Lộc chăm sóc. “Chính quyền địa phương đã ra soát kỹ tình hình các hộ dân trước đó, nhưng chị A. sống ngoài địa phương mới về nên việc cập nhật thông tin có những khó khăn. Tuy nhiên, khi nghe thông tin cần hỗ trợ, ngay lập tức các lực lượng phối hợp nhanh để hỗ trợ thành công”, đại diện UBND xã Lộc An chia sẻ.

Ngoài ra, khoảng 3 giờ sáng ngày 27/10/2025, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tiếp cận bằng phương tiện bằng ghe để tiến hành đưa bà Trương Thị Toàn ở thôn Nam đến cơ sở y tế sau khi nhận được tin báo từ người nhà là có triệu chứng bị nôn, ói bất thường.

 Các lực lượng đưa người dân đi cấp cứu lúc rạng sáng

Tại xã Lộc An, do tình hình mưa lớn, có 8/29 thôn bị ngập hoàn toàn, gồm: thôn Châu Thành, Hai Hà, Nam Phước, Miêu Nha, Đông An, Đồng Xuân, Quê Chữ, thôn Đông, phương tiện chủ yếu là dùng ghe, xuồng nhỏ để tiếp cận. Có trên 50 tuyến tuyến đường, ngầm, tràn và chợ bị ngập từ 50cm - 150cm.

Kế hoạch sơ tán dân để ứng phó với bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: 182hộ/534 khẩu, trong đó, khu vực sơ tán tại chỗ 143hộ/382khẩu, khu vực di dời tập trung 39hộ/152khẩu. Đến nay địa phương đã sơ tán xen ghép tại chỗ 197 hộ (574 khẩu).

Lực lượng công an xã đã giăng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm, tràn, và khu vực nước ngập. Chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên thông tin liên tục cho bà con nhân dân trên địa bàn để chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình mưa lớn bằng 3 hình thức: Trên hệ thống loa truyền thanh, xe chạy lưu động, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo.

HỮU PHÚC
Di dời khẩn hàng chục hộ dân tránh lũ

Chiều và tối 26/10, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao khiến nhiều khu vực ở thành phố Huế bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Các địa phương đã khẩn trương di dời dân vùng ngập sâu và có nguy cơ sạt lở.

Di dời khẩn hàng chục hộ dân tránh lũ
Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế vừa thông báo cho học sinh trên địa bàn toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

Học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27 10
Ngày bình an ở rốn lũ

Chia tay vùng rốn lũ, trong tiếng nước vỗ bờ, chúng tôi nhớ lời ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền: “Nhờ chuẩn bị kỹ, chúng tôi giảm thiểu được thiệt hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Dẫu khó khăn, nhưng tinh thần kiên cường, vững vàng của chính quyền và người dân vẫn luôn bền bỉ như chính mảnh đất này”.

Ngày bình an ở rốn lũ

