Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Lộc An

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương (bên trái) kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Lộc An

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 25/10 đến nay, nhiều khu vực trên địa bàn xã Lộc An bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lộc An, hiện có 10/29 thôn bị cô lập hoàn toàn, việc đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng nhỏ. Hơn 50 tuyến đường, ngầm, tràn và chợ trong xã đang bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã đã chủ động sơ tán 193 hộ dân với 593 nhân khẩu đến nơi an toàn, trong đó có 13 hộ tại thôn Bạch Thạch được di dời do nguy cơ sạt lở.

Các lực lượng công an, dân quân và y tế được huy động túc trực 24/24 giờ, kịp thời hỗ trợ người dân, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông. Đáng chú ý trong sáng 27/10, lực lượng chức năng đã dùng ghe đưa một bệnh nhân ở thôn Nam đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời, đồng thời hỗ trợ thành công một sản phụ sinh con an toàn trong mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương cùng chính quyền địa phương đưa người dân ở khu vực bị ngập sâu đến nơi an toàn

Về thiệt hại ban đầu, 3 hộ dân bị tốc mái nhà do gió lốc, một số cây xanh gãy đổ đã được dọn dẹp để đảm bảo giao thông. Mực nước hồ Truồi hiện đang được vận hành an toàn, các cửa van xả đã mở hết công suất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương đánh giá cao công tác ứng phó của xã Lộc An, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục duy trì ứng trực 24/24, đặc biệt chú ý theo dõi các vùng thấp trũng và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Phó chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu rà soát, di dời kịp thời các hộ dân còn trong vùng nguy hiểm, không để người dân chủ quan trước diễn biến mưa lũ. Hiện nay, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập, đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong những ngày tới.