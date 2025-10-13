  • Huế ngày nay Online
Các trường học ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụt

HNN.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế, ngày 13/10, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Văn phòng UBND thành phố Huế phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt Phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt

Học sinh Trường THCS Vinh Giang ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai 

Tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học trên khắp địa bàn thành phố, như: Tiểu học số 2 Quảng Thành, THPT Tam Giang, THCS Thủy Bằng, THCS Vinh Giang, THCS Hương Hòa… đã tham gia đóng góp hướng về vùng lũ với nhiều hình thức thiết thực. Phong trào được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, thể hiện tình đoàn kết, “tương thân, tương ái” của học sinh, giáo viên TP. Huế đối với đồng bào miền Bắc đang gặp khó khăn.

Theo Sở GD&ĐT, ngành sẽ tiếp tục vận động các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng chung tay quyên góp, ủng hộ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển về Sở GD&ĐT tổng hợp, gửi đến tận tay người dân vùng lũ, kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp, giáo dục học sinh tinh thần sẻ chia với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, đoàn kết trong toàn xã hội.

MINH HIỀN
