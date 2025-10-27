Đưa 28 bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng đến nơi an toàn

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định (bên phải) động viên bệnh nhân, cùng các lực lượng hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng cùng các lực lượng vũ trang đã tập trung người và phương tiện để đưa 29 bệnh nhân từ Bệnh viện Phục hồi chức năng ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Nhiều bệnh nhân đã không kìm được cảm xúc khi được đưa ra khỏi khu vực ngập lụt.

Có mặt tại điểm di chuyển các bệnh nhân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định động viên các bệnh nhân cũng như các lực lượng hỗ trợ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của lực lượng quân đội khi đã kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ bệnh nhân.

Trước tình hình nước lũ vẫn đang lên nhanh, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục, khẩn trương triển khai hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật,... Tổ chức rà soát việc dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu, nhất là tại khu vực thường xuyên xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc dự trữ tại chỗ để phòng tránh mưa lũ kéo dài nhiều ngày. Đến 18 giờ 22 phút ngày 27/10, toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại cơ sở 2 Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Huế đã được vận chuyển an toàn sang cơ sở 1. Việc di dời khẩn cấp được triển khai ngay trong chiều cùng ngày khi nước lũ dâng cao, uy hiếp khu vực điều trị nội trú. Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời bệnh nhân Bệnh viện Phúc hồi chức năng cơ sở 2 qua cơ sở 1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Phục hồi chức năng TP. Huế (cơ sở 2) cho biết, đầu giờ chiều 27/10, mực nước đã áp sát các phòng bệnh. Để bảo đảm an toàn cho người bệnh, lãnh đạo cơ sở 2 lập tức báo cáo Sở Y tế xin phương án hỗ trợ. Sau đó, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh điều động lực lượng quân sự phối hợp triển khai sơ tán toàn bộ bệnh nhân đến nơi cao ráo hơn. Nhân viên y tế cõng bệnh nhân đi tránh lũ Ngay sau khi nhận chỉ đạo, bệnh viện huy động nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển từng bệnh nhân bằng ghe thuyền, ca nô ra chân cầu Gia Hội. Từ đây, lực lượng quân sự tiếp nhận và đưa lên 2 xe chuyên dụng để vận chuyển đến cơ sở 1. Công an phường Phú Xuân có mặt đảm bảo an toàn, hỗ trợ đưa người và thiết bị y tế lên xe trong điều kiện mưa lớn, nước chảy xiết. Nhiều bệnh nhân bị đột quỵ, liệt nửa người, việc di chuyển đòi hỏi hết sức thận trọng và phải kèm theo xe lăn, dụng cụ hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng chức năng và nhân viên y tế, công tác vận chuyển diễn ra an toàn, không làm gián đoạn việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Đến cơ sở 1, các bệnh nhân được bố trí giường bệnh, thăm khám và chăm sóc ngay để ổn định lại thân nhiệt và sức khỏe.

Bệnh nhân sau khi được di chuyển qua cơ sở 1 đã được bác sĩ thăm khám chăm sóc