Tuổi trẻ các cơ quan Đảng TP. Huế ra quân “Tình nguyện mùa đông” tại Bình Điền

HNN.VN - Chiều 13/12, Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế chủ trì phối hợp với Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Đoàn xã Bình Điền tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2025 tại Trường tiểu học Hồng Tiến.

Đại diện chương trình trao học bổng cho các em học sinh 

Dịp này, chương trình đã trao tặng 100 thùng sữa cho các em thiếu nhi cùng 2 tấn gạo, 200 bộ áo quần ấm cho người dân xã Bình Điền. Bên cạnh đó, các em học sinh Trường tiểu học Hồng Tiến còn được hỗ trợ 130 áo ấm đồng phục và 30 suất học bổng (trị giá 500 nghìn đồng/suất) đã được trao cho các học sinh tiểu học và mầm non có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế Hồ Thị Khánh Vân cho biết, các đơn vị đã chủ động phối hợp, vận động hiệu quả nguồn lực từ nhiều cơ quan, tổ chức đồng hành cùng chương trình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa bàn còn khó khăn. Qua đó, lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng thành phố đối với quê hương, đất nước.

Minh Nguyên
