Triển lãm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

HNN.VN - Rất nhiều tư liệu ảnh về mối quan hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã được triển lãm, giới thiệu đến công chúng sáng 12/12 tại không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế (số 7 Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm cùng các đại biểu xem tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Sự kiện do Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức. Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm, cùng đại diện các sở, ban, ngành, nhà nghiên cứu, lực lượng vũ trang, thế hệ trẻ và đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Triển lãm là một trong những hoạt động tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất đất nước.

Với 40 tư liệu ảnh, triển lãm tập trung 3 nội dung: Câu chuyện Tân Trào; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước; tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Tất cả được tái hiện sinh động qua những mốc son trong hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, vì một nền hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng và dẫn đường, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người kế thừa, triển khai bằng những chiến lược chính trị - quân sự sắc sảo.

Theo ban tổ chức, triển lãm góp phần làm rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt: Muốn có hòa bình, phải giành và giữ vững nền độc lập dân tộc, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Qua đó, thể hiện tình cảm đặc biệt  tin yêu mà Bác Hồ đã dành cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình ngay cả khi Đại tướng đã đi xa.

Triển lãm mở cửa đến 25/12.

 Đại diện các đơn vị, trường học trên địa bàn TP. Huế đón nhận sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”

Trước đó, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình Đại tướng đã tổ chức buổi tọa đàm ra mắt, giới thiệu cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”.

Cuốn sách tập hợp 80 sự kiện lịch sử cùng ảnh minh họa, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm, lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Vịnh được gặp và vinh dự được lãnh tụ Hồ Chí Minh đặt tên Nguyễn Chí Thanh tại Khu Giải phóng Tân Trào (17/8/1945 - 17/8/2025). 80 nội dung trong sách đã tái hiện mối quan hệ đặc biệt giữa vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam với người học trò xuất sắc, một cộng sự trung thành đồng thời cũng khắc họa những dấu ấn cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Dịp này, đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tặng sách đến các đơn vị, trường học trên địa bàn TP. Huế.

NHẬT MINH
