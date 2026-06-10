Kỷ niệm đáng nhớ cùng Jeju

Yongmeori Coast với những vách đá được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm.

Trong quãng đời sinh viên, có những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng lại trở thành những ký ức đẹp mà chúng ta sẽ nhớ mãi. Đối với tôi, chuyến đi Jeju do trường Korea Maritime and Ocean University (KMOU) tổ chức chính là một trong những kỷ niệm như vậy. Đây không chỉ là một chuyến tham quan đơn thuần mà còn là chuyến đi cuối cùng cùng các bạn học trước khi tốt nghiệp, đánh dấu sự kết thúc của một hành trình thanh xuân đầy ý nghĩa tại Hàn Quốc.

Chuyến đi bắt đầu từ rất sớm khi tất cả sinh viên tập trung tại tòa nhà C1 của trường để cùng di chuyển đến sân bay Gimhae. Không khí lúc đó vô cùng náo nhiệt và hào hứng. Sau nhiều năm học tập, làm bài tập, thực tập và chuẩn bị cho tương lai sau khi ra trường, đây là dịp hiếm hoi để cả lớp có thể cùng nhau thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Việc được di chuyển bằng máy bay đến Jeju khiến chuyến đi càng trở nên phấn khích hơn.

Ngay sau khi đến sân bay Jeju, chúng tôi được gặp hướng dẫn viên du lịch. Trong suốt hành trình trên xe buýt, hướng dẫn viên đã giới thiệu về lịch sử, văn hóa và những nét đặc trưng của đảo Jeju. Nhờ đó, tôi hiểu hơn về hòn đảo được mệnh danh là “Hawaii của Hàn Quốc”. Điều này khiến tôi liên tưởng đến Việt Nam, nơi cũng có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Quảng Ninh hay Nha Trang. Mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng nhưng đều mang đến cho du khách cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.

Cổng vào tham quan Camellia Hill - khu vườn nổi tiếng với hàng ngàn cây hoa trà và nhiều loài thực vật khác.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Camellia Hill. Đây là một khu vườn nổi tiếng với hàng ngàn cây hoa trà và nhiều loài thực vật khác. Đi dạo giữa những con đường rợp bóng cây, ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ và chụp ảnh cùng bạn bè khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Khung cảnh nơi đây làm tôi nhớ đến thành phố Đà Lạt của Việt Nam với những vườn hoa đầy màu sắc và bầu không khí trong lành. Dù ở hai quốc gia khác nhau, cả hai địa điểm đều mang đến cảm giác yên bình và giúp con người tạm quên đi những bộn bề trong cuộc sống.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đến Yongmeori Coast và Jeongbang Falls. Yongmeori Coast nổi bật với những vách đá được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây hàng triệu năm. Đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, tôi không khỏi cảm thấy nhỏ bé trước sự kỳ diệu của tạo hóa. Trong khi đó, Jeongbang Falls gây ấn tượng mạnh bởi đây là một trong số rất ít thác nước trên thế giới đổ trực tiếp xuống biển. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một khung cảnh vừa mạnh mẽ vừa thơ mộng.

Ngày thứ hai của chuyến đi cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị hơn nữa. Chúng tôi tham quan Seongsan Ilchulbong, hay còn được gọi là “Đỉnh Bình Minh”. Đây là một di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Sau khi leo lên đỉnh, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh biển xanh bao la cùng những cánh đồng trải dài phía xa. Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của Jeju và càng trân trọng những giá trị mà thiên nhiên ban tặng.

Bảo tàng Haenyeo tôn vinh những nữ thợ lặn nổi tiếng của Jeju.

Tiếp theo, chúng tôi ghé thăm Bảo tàng Haenyeo để tìm hiểu về những nữ thợ lặn nổi tiếng của Jeju. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự kiên cường và tinh thần lao động bền bỉ của họ. Những người phụ nữ này có thể lặn sâu dưới biển để khai thác hải sản mà không cần đến các thiết bị hiện đại. Điều đó làm tôi liên tưởng đến những ngư dân tại các vùng biển Việt Nam, những người cũng ngày đêm vất vả bám biển để mang lại nguồn sống cho gia đình và đóng góp cho nền kinh tế đất nước.

Một điểm bán hải sản bình dân.

Ngày cuối cùng của hành trình, chúng tôi tham quan Osulloc Tea Museum và 9.81 Park. Những đồi chè xanh mướt tại Osulloc tạo nên một khung cảnh thanh bình và dễ chịu. Tôi đặc biệt thích thưởng thức kem trà xanh và tìm hiểu về văn hóa trà của Hàn Quốc. Sau đó, tại 9.81 Park, cả đoàn được tham gia các trò chơi vận động và đua xe đầy hấp dẫn. Tiếng cười vang lên khắp nơi, và ai cũng tận hưởng những giờ phút vui vẻ bên bạn bè. Trước khi rời Jeju, chúng tôi còn ghé Dodu-dong Rainbow Coastal Road với những khối bê tông nhiều màu sắc bên bờ biển. Đây là địa điểm lý tưởng để chụp những bức ảnh cuối cùng và lưu giữ kỷ niệm của chuyến đi.

Chuẩn bị trải nghiệm đua xe ở 9.81 Park.

Đối với tôi, giá trị lớn nhất của chuyến đi không chỉ nằm ở những địa điểm nổi tiếng hay những cảnh đẹp được chiêm ngưỡng, mà còn ở khoảng thời gian được đồng hành cùng bạn bè và thầy cô trước khi tốt nghiệp. Sau khi ra trường, mỗi người sẽ có một con đường riêng, có thể làm việc ở những nơi khác nhau hoặc thậm chí ở những quốc gia khác nhau. Vì vậy, chuyến đi Jeju giống như một món quà đặc biệt mà KMOU dành cho chúng tôi trước khi bước sang một chương mới của cuộc đời.

Cho đến bây giờ, khi nhớ lại những khoảnh khắc trên xe buýt, những tiếng cười khi cùng nhau chụp ảnh hay những cuộc trò chuyện trong suốt hành trình, tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Chuyến đi Jeju đã khép lại những năm tháng sinh viên của tôi bằng những kỷ niệm đẹp, giúp tôi mang theo không chỉ những kiến thức đã học mà còn cả những tình bạn và trải nghiệm quý giá. Tôi tin rằng đây sẽ luôn là một trong những ký ức đáng nhớ nhất của tuổi trẻ mình.