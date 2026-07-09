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Thế giới

Hàn Quốc chi ngân sách kỷ lục: Những động lực tăng trưởng nào được ưu tiên?

ClockThứ Ba, 14/07/2026 09:35
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến trình dự toán ngân sách năm 2027 vượt 800.000 tỷ won (khoảng 531 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay. Trong dự toán này, AI, bán dẫn và các động lực tăng trưởng mới sẽ được ưu tiên bố trí nguồn lực.

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Ảnh: Yonhap 

Phát biểu tại Hội nghị Chiến lược tài chính quốc gia 2026 vào ngày 13/7, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết làn sóng bùng nổ AI và ngành bán dẫn được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu thuế tăng thêm ở mức kỷ lục. Theo ông, đây là "thời điểm vàng" khi cục diện cạnh tranh AI toàn cầu đang được định hình và nguồn thu này cần được sử dụng như một khoản đầu tư chiến lược cho tương lai.

Hàn Quốc sẽ thành lập Quỹ Ứng phó tương lai, sử dụng phần thu ngân sách vượt xu hướng dài hạn để đầu tư vào bốn lĩnh vực gồm các ngành công nghiệp tương lai, thanh niên, phát triển địa phương và giáo dục.

Song song với đó, Chính phủ Hàn Quốc xác định ba "siêu dự án" sẽ được ưu tiên bố trí nguồn lực, gồm phát triển ngành bán dẫn, AI vật lý (Physical AI) và các trung tâm dữ liệu AI.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để bảo đảm các dự án của doanh nghiệp được triển khai đúng tiến độ, đồng thời ưu tiên bảo đảm các nguồn lực thiết yếu, như điện, nước, mở rộng hạ tầng giao thông, logistics và hệ sinh thái đổi mới nhằm hình thành các cực tăng trưởng mới.

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Ngân sách Park Hong-keun, tổng chi ngân sách năm 2027 dự kiến tăng hơn 10% so với dự toán năm nay, lần đầu tiên vượt mốc 800.000 tỷ won. Quy mô chi này cao hơn đáng kể so với kế hoạch chi 727.900 tỷ won của năm 2026 (không bao gồm các gói ngân sách bổ sung).

Để tạo nguồn lực cho kế hoạch này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng nguồn thu thuế tăng thêm, đồng thời cơ cấu lại khoảng 50.000 tỷ won ngân sách thông qua rà soát và cắt giảm các khoản chi kém hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Park Hong-keun, việc cơ cấu lại ngân sách nhằm tạo nguồn lực đầu tư lớn nhất từ trước đến nay cho các lĩnh vực chiến lược.

Bên cạnh mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh định hướng "tăng trưởng cho tất cả", với các chính sách hỗ trợ thanh niên từ việc làm, nhà ở đến tích lũy tài sản, đồng thời tăng cường mạng lưới an sinh để bảo vệ lao động phi chính thức trong kỷ nguyên AI.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: Hàn Quốcngân sáchkỷ lục
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