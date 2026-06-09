Thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án hạ tầng giao thông với Hàn Quốc

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh giới thiệu với đối tác về định hướng quy hoạch khu vực phát triển giao thông công cộng gắn với ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã giới thiệu với đối tác về định hướng quy hoạch khu vực phát triển TOD gắn liền với ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Nội dung chiến lược này đã được nghiên cứu bài bản trong Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo lãnh đạo thành phố, việc phát triển mô hình TOD tại ga đường sắt tốc độ cao là cơ hội mang tính bước ngoặt để Huế hình thành một cực tăng trưởng mới, tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội trong dài hạn. Tuy nhiên, do đây là mô hình hoàn toàn mới, quy mô lớn và đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất cao, TP. Huế cần sự hỗ trợ lớn về cơ chế chính sách, kinh nghiệm quốc tế cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các bộ, ngành Trung ương. Vì vậy, thành phố mong muốn Tổng Công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc sẽ đồng hành, hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, lập quy hoạch, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Quốc gia Hàn Quốc (cơ quan trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc) đã giới thiệu chi tiết về các mô hình quản lý, vận hành và cơ chế khai thác quỹ đất khu vực TOD. Đồng thời, chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ việc xây dựng các trung tâm đô thị mới gắn với ga đường sắt tốc độ cao tại Hàn Quốc. Qua đó giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, gia tăng giá trị đất đai và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đoàn công tác Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng với TP. Huế trong thời gian tới

Đánh giá cao tiềm năng phát triển cùng tầm nhìn chiến lược của TP. Huế, Đoàn công tác Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng với địa phương trong thời gian tới. Đại diện đoàn công tác Hàn Quốc khẳng định, sẵn sàng phối hợp trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển giao kinh nghiệm quản lý và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành đường sắt tốc độ cao cùng các khu đô thị TOD.

Thời gian tới, TP. Huế và đối tác Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, chủ động nghiên cứu các cơ hội hợp tác cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị Huế hiện đại, phát triển bền vững dựa trên nền tảng hệ thống giao thông công cộng đồng bộ.