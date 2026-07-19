Sắc màu Festival Huế

Tiếp tục được tổ chức theo mô hình Festival bốn mùa, Festival Huế 2026 là chuỗi với các hoạt động, chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang đậm đặc trưng văn hóa Cố đô, kết hợp giao lưu quốc tế, diễn ra liên tục trong năm.

Góp một phần nhỏ trong những nỗ lực của toàn thành phố nhằm tạo nên không khí lễ hội sôi động, ấm áp và gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với Huế, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này xin giới thiệu những khoảnh khắc ảnh được nhóm tác giả của Báo ghi lại. Hy vọng, mỗi bức ảnh là một chỉ dấu về sự thân thiện của Huế mà du khách có thể cảm nhận, tin tưởng và luôn nhớ về.

Biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2026.

Hồ Tịnh Tâm trở thành điểm đến của nhiều du khách.

Thu hoạch sen trắng theo đặt hàng của khách.

Các Youtuber và Tiktoker tìm hiểu, quảng bá trà ướp sen tại hồ Tịnh Tâm trong Ngày hội Sen Huế.

Chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí”.

Đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố” 2026.