Sắc màu Festival Huế
Chủ Nhật, 19/07/2026 19:53 (GMT+7)
HNN - Sau Lễ Ban sóc Triều Nguyễn diễn ra ngay trong ngày đầu tiên của năm 2026, thành phố Huế chính thức mở đầu chuỗi hoạt động Festival Huế trong năm. Festival Huế 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Huế tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, gắn với định hướng phát triển xanh, thân thiện môi trường và thông minh.
Tiếp tục được tổ chức theo mô hình Festival bốn mùa, Festival Huế 2026 là chuỗi với các hoạt động, chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang đậm đặc trưng văn hóa Cố đô, kết hợp giao lưu quốc tế, diễn ra liên tục trong năm.
Góp một phần nhỏ trong những nỗ lực của toàn thành phố nhằm tạo nên không khí lễ hội sôi động, ấm áp và gia tăng trải nghiệm cho người dân, du khách khi đến với Huế, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này xin giới thiệu những khoảnh khắc ảnh được nhóm tác giả của Báo ghi lại. Hy vọng, mỗi bức ảnh là một chỉ dấu về sự thân thiện của Huế mà du khách có thể cảm nhận, tin tưởng và luôn nhớ về.
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| Biểu diễn thuyền buồm trên vịnh Lăng Cô trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2026.
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| Hồ Tịnh Tâm trở thành điểm đến của nhiều du khách.
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| Thu hoạch sen trắng theo đặt hàng của khách.
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| Các Youtuber và Tiktoker tìm hiểu, quảng bá trà ướp sen tại hồ Tịnh Tâm trong Ngày hội Sen Huế.
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|Chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí”.
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| Đạp xe vì môi trường với chủ đề “Áo dài qua phố” 2026.
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| Khách Việt và khách Tây ở Ngày hội Sen Huế 2026.