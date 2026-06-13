Khai mạc Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra ở sân khấu bên bờ sông Hương

Tham dự có UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Khánh Hùng; UVTV, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các đoàn nghệ thuật quốc tế và đông đảo công chúng, du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang gửi lời cảm ơn đến các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Úc đã hỗ trợ đưa các đoàn nghệ thuật đến Huế; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các nhà tài trợ và các đoàn nghệ thuật quốc tế góp phần làm nên thành công của Festival Huế 2026.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 18/6 tại sân khấu được thiết kế theo hướng mở bên bờ sông Hương, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách với 15 suất diễn trong 6 đêm liên tiếp. Chương trình quy tụ các loại hình nghệ thuật đa dạng từ nhạc truyền thống, V-Pop, K-Pop, J-Pop, Pop Alternative đến flamenco và nhiều xu hướng trình diễn quốc tế đương đại.

Đêm khai mạc mang đến bức tranh giao lưu văn hóa đặc sắc với sự tham gia của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan, Hàn Quốc), Nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc) và đặc biệt là nữ ca sĩ J-Pop Kawanishi Natsuki đến từ Nhật Bản.

Sự xuất hiện của Kawanishi Natsuki nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trẻ. Sinh năm 2002, nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội châu Á với gần 400.000 người theo dõi. Ca khúc “Ideal Girl” của cô từng gây tiếng vang với hơn 20 triệu lượt phát trên các nền tảng mạng xã hội trước khi chính thức phát hành.

Anh Minh Nhật, đến từ Đà Nẵng và là người yêu thích âm nhạc Nhật Bản, chia sẻ: “Biết đến Kawanishi Natsuki qua mạng xã hội và rất bất ngờ khi cô ấy biểu diễn tại Huế. Tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm để khán giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với các nghệ sĩ trẻ Nhật Bản”.

Cùng với những giai điệu J-Pop nhẹ nhàng, sâu lắng, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc kết hợp hơi thở K-Pop hiện đại do Nhóm K-Culture Friends in Chungnam trình diễn. Từ nghệ thuật trống Samulnori, dân ca và Pansori đến các tiết mục của những nhóm nhạc trẻ đã mang lại bầu không khí trẻ trung, sôi động và đầy năng lượng.

Tại chương trình, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung gây ấn tượng với những tác phẩm được phát triển từ chất liệu múa truyền thống Hàn Quốc với ngôn ngữ biểu đạt đương đại.

Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghệ thuật Việt Nam và các nền văn hóa quốc tế, đêm khai mạc đã mở màn ấn tượng cho chuỗi hoạt động nghệ thuật của Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Huế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và là điểm đến của những cuộc gặp gỡ văn hóa đa sắc màu.

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026:

Múa "Lục cúng hoa đăng"

Múa truyền thống Hàn Quốc với ngôn ngữ biểu đạt đương đại

Nghệ sĩ Kawanishi Natsuki trình diễn 12 ca khúc trẻ trung, đầy năng lượng

Tiết mục của Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Hàn Quốc)

Nhóm K-Culture Friends in Chungnam với các tiết mục hát nhảy sôi động