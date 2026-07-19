Hue Sports Festival 2026 & những mục tiêu xa hơn

Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành cùng các VĐV chinh phục Giải Hueba Jogging tại Hue Sports Festival 2025.

Chung tay vì cộng đồng

Ở lần gần nhất, Hue Sports Festival 2025 có 12 hoạt động. Trước, trong và cả sau khi kết thúc sự kiện, điều các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tổ chức lo nhất không phải về chất lượng, quy mô, lượng người xem… mà là kinh phí để góp mặt ở lần tiếp theo.

Thật ra nỗi lo này đã xuất hiện ngay sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2023. Bởi có một thực tế, các đơn vị tham gia sự kiện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong khi các hoạt động được tổ chức trên tinh thần phục vụ cộng đồng là chính, việc bù lỗ là điều quá dễ trông thấy.

Lo, nhưng vẫn tham gia, thậm chí số lượng cá nhân, doanh nghiệp tham gia tăng dần theo từng năm. Minh chứng là tại Hue Sports Festival lần thứ nhất (2023), sự kiện có 8 hoạt động. Ở lần tiếp theo vào năm 2024, con số này là 10, rồi tăng lên 12 vào năm 2025 và bây giờ, Hue Sports Festival 2026 có 19 hoạt động. Những con số này phản ánh điều gì?

Là những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp; là sức hút của một sự kiện thể thao lớn được xã hội hóa của thành phố Huế; là minh chứng cho sự đồng hành của những cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp với mong muốn lan tỏa phong trào thể dục thể thao (TDTT), góp phần kích cầu du lịch, xây dựng một Huế năng động, trẻ trung và sôi động hơn.

Tất cả đều đúng, nhưng chưa đủ, bởi đây còn là ý tưởng, tầm nhìn, phương thức triển khai, đánh giá năng lực để chính quyền “giao việc”; là tình cảm, trách nhiệm của các cá nhân, tập thể được thể hiện bằng hành động cụ thể vì sự phát triển của quê hương.

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai mạc Hue Sports Festival 2025.

Hướng đến mục tiêu xa hơn

Hue Sports Festival 2026 có 19 hoạt động, trong đó có khá nhiều nội dung lần đầu xuất hiện, như: Taekwondo; thể dục dưỡng sinh; Hue Night Jogging (chạy bộ buổi đêm); bắn cung; Aqua Warriors (bơi - chạy phối hợp) và Amazing Marathon, trong đó, Hue Night Jogging không chỉ đem đến không khí thi đấu mới lạ cho các VĐV mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn.

Ông Nguyễn Đình Anh Khoa - Chủ tịch Hội phản ứng nhanh thành phố Huế PUN75 (đơn vị tổ chức) cho hay, Hue Night Jogging là một hành trình đáng để trải nghiệm khi đi qua các tuyến đường sôi động về đêm của thành phố. Với quãng đường 5km, VĐV có thể check-in tại những không gian đầy sắc màu, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Huế, hòa mình vào không khí sôi động của các tuyến phố ẩm thực, quán cà phê, pub, beer club…

Bên cạnh tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện TDTT, giải chạy còn hướng đến trở thành sản phẩm du lịch đêm giàu sức hút, góp phần tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các dịch vụ thương mại, ẩm thực, lưu trú và giải trí, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế đêm mà Huế đã và đang thực hiện.

Bên cạnh những “làn gió mới”, Hue Sports Festival 2026 tiếp tục chứng kiến sự góp mặt của những “người cũ” là Pickleball, Yoga, đua xe thăng bằng, cầu lông, bóng rổ, Billiards Carom 3 băng, bóng đá sân 7, Tennis, Dance Showcase và Dancesport. Điều này không chỉ khẳng định sức hút của từng hoạt động mà còn khắc họa sự gắn bó đáng trân trọng của các cá nhân, doanh nghiệp khi vượt qua những đắn đo về kinh phí để tiếp tục cống hiến, lan tỏa ngọn lửa đam mê và tạo một sân chơi bổ ích cho cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, trong thời gian diễn ra Hue Sports Festival 2026, chính quyền đã chỉ đạo các sở, ngành hữu quan hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp về an ninh, giao thông, y tế, địa điểm thi đấu… Điều này sẽ giúp các hoạt động chuyên nghiệp, chu đáo và an toàn hơn.

“Hue Sports Festival đã và đang cho thấy tiềm năng trong lan tỏa phong trào rèn luyện TDTT, kích cầu du lịch, phát triển kinh tế đêm, qua đó góp phần giúp Huế hiện đại, năng động và phát triển hơn. Ở những lần tổ chức tiếp theo, chúng tôi sẽ kêu gọi thêm nhiều cá nhân, doanh nghiệp tham gia để mở rộng quy mô; vận động mỗi doanh nghiệp “ôm” một hoạt động, cũng như đưa sự kiện này vào khung chương trình của Festival Huế”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho hay.